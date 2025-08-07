MŚ siatkarek: Polska - Egipt. Relacja live i wynik na żywo

Indonezja jest gospodarzem mistrzostw świata siatkarek do lat 21. W turnieju, który jest rozgrywany w dniach 7–17 sierpnia, wystartowały 24 reprezentacje. W pierwszej fazie podzielono je na cztery grupy po sześć drużyn w każdej. Po cztery najlepsze ekipy z każdej z grup wywalczą przepustki do fazy pucharowej.

Reprezentacja Polski zagra w grupie C. Drużyna, którą prowadzi trener Miłosz Majka, na inaugurację turnieju zmierzy się z Egiptem. W kolejnych meczach fazy grupowej rywalami będą: Turcja (8 sierpnia), Włochy (9 sierpnia), Algieria (11 sierpnia) oraz Czechy (12 sierpnia).

Relacja live i wynik na żywo z meczu Polska - Egipt w czwartek 7 sierpnia o godzinie 11.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport