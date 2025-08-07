Polskie siatkarki wracają do gry po krótkiej przerwie. Przypomnijmy - pod koniec lipca podopieczne Stefano Lavariniego zanotowały doskonały występ podczas turnieju finałowego Ligi Narodów, sięgając po brązowe medale. W meczu o trzecie miejsce Biało-Czerwone pokonały Japonki.

Zobacz także: Liga Narodów siatkarek 2025. Końcowa klasyfikacja

Tym razem Polki zmierzą się w meczu towarzyskim z Ukrainkami. Jest to etap przygotowań do zbliżających się wielkimi krokami mistrzostw świata.

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 zostaną rozegrane w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii. W turnieju wystąpią 32 drużyny narodowe, które swoje mecze będą rozgrywały w miastach Bangkok, Phuket, Chiang Mai i Nakhon Ratchasima. Tytułu broni reprezentacja Serbii, która w finale MŚ 2022 pokonała Brazylię 3:0. Polki dotarły wówczas do ćwierćfinału i zostały sklasyfikowane na siódmym miejscu.

W pierwszej fazie MŚ 2025 drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły w każdej. Polki zagrają w grupie G. Ich rywalkami będą kolejno reprezentacje Wietnamu (23 sierpnia), Kenii (25 sierpnia) i Niemiec (27 sierpnia). Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Relacja na żywo meczu Polska - Ukraina na Polsatsport.pl. Początek w piątek o godzinie 18.00.

BS, Polsat Sport