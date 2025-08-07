Polskie siatkarki zaczynają walkę w MŚ do lat 21. Kto zagra w biało-czerwonej drużynie?

Zmagania o młodzieżowe mistrzostwo świata siatkarek potrwają od 7 do 17 sierpnia. Turniej odbędzie się w drugim największym mieście Indonezji - położonej we wschodniej części wyspy Jawa Surabaji.

Trzon zespołu trenera Majki stanowią zawodniczki, które w ubiegłym roku pod wodzą tego samego szkoleniowca zajęły czwarte miejsce w mistrzostwach Europy do lat 20 - w imprezie rozgrywanej w Bułgarii i Irlandii brało udział dziewięć siatkarek z kadry na indonezyjskie MŚ (Zuzanna Suska, Agata Milewska, Anna Fiedorowicz, Maja Malinowska, Rozalia Moszyńska, Aleksandra Walczak, Maria Spławska, Aleksandra Adamczyk, Julia Hewelt).

Osiem z dwunastu zawodniczek polskiej drużyny U21 występuje w klubach Tauron Ligi. Największą, czteroosobową reprezentację, ma Ita Tools Stal Mielec - w barwach mieleckiej drużyny grają na co dzień Aleksandra Walczak, Rozalia Moszyńska i Aleksandra Adamczyk, a zespół prowadzi trener Majka. Walczak wystąpiła w ostatnim sezonie w 25 ligowych meczach Stali, Moszyńska w 21, a Adamczyk w 18.

W sezonie 2024/2025 siatkarką Stali była też Agata Milewska. Utalentowana środkowa bloku, wybrana odkryciem rozgrywek, według doniesień mediów na kolejną ligową kampanię ma przenieść się do Łodzi, do ekipy PGE Grot Budowlanych.

Mierząca 193 centymetry 19-latka zagrała w ostatnim sezonie Tauron Ligi w 27 spotkaniach Stali, w których zdobyła 194 punkty (średnia 7,19 na mecz). W całych rozgrywkach zanotowała 83 punktowe bloki (5. wynik w lidze). Dobrymi występami w ekipie z Mielca zapracowała na powołanie do szerokiej kadry seniorskiej reprezentacji Polski na 2025 rok.

Trzy przedstawicielki w kadrze na młodzieżowy mundial ma BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, a są nimi Wiktoria Szewczyk, kapitan naszej młodzieżowej reprezentacji Zuzanna Suska, i Martyna Podlaska. Podlaska jest nową zawodniczką w BKS-ie. Szewczyk i Suska w ostatnim sezonie ligowym wystąpiły odpowiednio w 29 i 20 meczach drużyny trenera Bartłomieja Piekarczyka. Pierwsza z nich, tak jak wspomniana wcześniej Milewska, zdobyła uznanie sztabu szkoleniowego pierwszej reprezentacji i znalazła się w jej szerokim składzie.

Najwięcej punktów w Tauron Lidze spośród zawodniczek naszej młodzieżowej kadry zdobyła w ostatnich rozgrywkach Julia Hewelt. Atakująca LOTTO Chemika Police w 24 meczach wywalczyła dla swoje ekipy 248 "oczek" (średnia 10,33 na mecz). Najwięcej, 27, w spotkaniu 1. kolejki z Energą MKS-em Kalisz. Hewelt została wówczas nagrodzona tytułem MVP zawodów.

23 ligowe mecze w barwach klubu z Polic rozegrała Anna Fiedorowicz. Zdobyła w nich 189 punktów (średnia 8,22 na mecz, najwięcej w 4. kolejce przeciwko BKS-owi - 21). Po sezonie młoda przyjmująca postanowiła przenieść się do Stanów Zjednoczonych. Wybrała grę w drużynie uczelni Georgia Tech i będzie kontynuować karierę w Atlancie.

Poza Fiedorowicz, W USA siatkarskie szlify zbierają także trzy inne zawodniczki kadry trenera Majki. Patrycja Łagida w przyszłym sezonie będzie grać w zespole uniwersytetu Wake Forest. Maja Malinowska jest zawodniczką ekipy Uniwersytetu Lamar, Lamar Cardinals, a Maria Spławska reprezentuje Uniwersytet Kolorado.

Skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata Siatkarek do lat 21:

rozgrywające: Wiktoria Szewczyk (BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała), Aleksandra Walczak (ITA Tools Stal Mielec)

przyjmujące: Aleksandra Adamczyk (ITA Tools Stal Mielec), Anna Fiedorowicz (Georgia Tech), Patrycja Łagida (West Forest Deacs), Maja Malinowska (Lamar Cardinals)

atakujące: Julia Hewelt (LOTTO Chemik Police), Martyna Podlaska (BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała)

środkowe: Agata Milewska (w sezonie 2024/2025 ITA Tools Stal Mielec), Rozalia Moszyńska (ITA Tools Stal Mielec), Maria Spławska (Uniwersytet Kolorado)

libero: Zuzanna Suska (BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała)

Plan transmisji meczów polskich siatkarek na MŚ:

07.08, 10:50: Polska - Egipt (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

08.08, 08:50: Polska - Turcja (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)



09.08, 04:50: Polska - Włochy (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)



11.08, 10:50: Polska - Algieria (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)



12.08, 10:50: Polska - Czechy (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

