Robert Lewandowski i Ewa Pajor w elitarnym gronie! Mają szansę na Złotą Piłkę

Nagrody za rok 2025, a właściwie sezon 2024/25, zostaną wręczone 22 września w Paryżu.

"France Football" przyznaje swoją nagrodę od 1956 roku. W latach 2010-2015 magazyn i Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) wyróżniały wspólnie jednego zawodnika Złotą Piłką FIFA, ale od 2016 roku plebiscyty na najlepszych piłkarzy znów prowadzone są oddzielnie.

Ubiegłoroczna edycja była pierwszą, której współorganizatorem była Europejska Unia Piłkarska (UEFA). Wyróżnieni zostali hiszpański pomocnik Manchesteru City Rodri i jego rodaczka, rozgrywająca Barcelony Aitana Bonmati.

