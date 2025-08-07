Sensacja w Montrealu! Nastolatka pokonała Rybakinę i zagra w finale

Victoria Mboko to jeden z największych talentów w kobiecym tenisie. Obecnie Kanadyjka notuje pierwsze tak znakomite wyniki w głównym cyklu. Podczas turnieju rangi WTA 1000 w Montrealu odprawiła już Kimberly Birrell, Sofię Kenin, Marie Bouzkovą, Coco Gauff i Jessicę Bouzas Maneiro.

W półfinale imprezy Omnium Banque Nationale przeciwniczką Mboko była rozstawiona z "9" Jelena Rybakina, jedna z najlepszych tenisistek ostatnich lat. Kazaszka świetnie rozpoczęła spotkanie. W pierwszej partii nie dała najmniejszych szans młodszej rywalce i zwyciężyła do jednego.

Bolesna porażka w premierowym secie nie wpłynęła jednak negatywnie na młodziutką Mboko. W drugą odsłonę zmagań to Kanadyjka weszła lepiej - prowadziła już 3:0. Rybakina zdołała wyrównać, jednak Mboko ponownie odskoczyła - na 5:3. I tym razem bardziej doświadczona Kazaszka była w stanie zniwelować różnicę. Od stanu 5:5 znów inicjatywę przejęła reprezentantka gospodarzy - wygrała dwa kolejne gemy, doprowadzając do decydującej partii.

W tej Rybakina prowadziła już 4:2, a przy stanie 5:4 serwowała po zwycięstwo. Mboko obroniła jednak piłkę meczową i odłamała Kazaszkę. Następnie Rybakina ponownie zyskała breaka i miała drugą okazję, by domknąć spotkanie przy własnym podaniu. Turniejowa "9" nie wykorzystała szansy, a wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku. W nim od początku z przodu była Mboko, która dowiozła korzystny rezultat do końca, meldując się w w finale zawodów.

Dla Kanadyjki, która 26 sierpnia skończy 19 lat, to największy sukces w dotychczasowej, krótkiej karierze. O tytuł w Montrealu - przed własną publicznością - zmierzy się z Japonką Naomi Osaką lub Dunką Clarą Tauson, która wyeliminowała Igę Swiątek.

Victoria Mboko - Jelena Rybakina 1:6, 7:5, 7:6(4)