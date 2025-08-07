Silkeborg IF - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu (WIDEO)

Piłka nożna

Silkeborg IF - Jagiellonia Białystok to pierwszy eliminacyjny mecz piłkarskiej Ligi Konferencji, jeśli chodzi o trzecią rundę kwalifikacji. Zobacz skrót meczu Silkeborg - Jagiellonia.

Silkeborg IF - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu (WIDEO)
fot. PAP
Silkeborg IF - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu (WIDEO)

Rewanż w Białymstoku odbędzie się 14 sierpnia.

 

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdor muzyki... zgłoszony do drużyny piłkarskiej? Nie wszystkim to się podoba

 

Zwycięzca tego dwumeczu zagra w czwartej rundzie, decydującej o awansie do fazy ligowej LK, ze zwycięzcą rywalizacji między Hajdukiem Split a Dinamem Tirana.

Skrót meczu Silkeborg - Jagiellonia:

 

Skrót meczu Silkeborg - Jagiellonia będzie dostępny tuż po zakończeniu spotkania w tym tekście.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
JAGIELLONIA BIAŁYSTOKLIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jagiellonia Białystok - FK Novi Pazar. Gol Tarasa Romanczuka na 3:1
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 