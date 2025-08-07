Silkeborg IF - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu (WIDEO)
Silkeborg IF - Jagiellonia Białystok to pierwszy eliminacyjny mecz piłkarskiej Ligi Konferencji, jeśli chodzi o trzecią rundę kwalifikacji. Zobacz skrót meczu Silkeborg - Jagiellonia.
Rewanż w Białymstoku odbędzie się 14 sierpnia.
Zwycięzca tego dwumeczu zagra w czwartej rundzie, decydującej o awansie do fazy ligowej LK, ze zwycięzcą rywalizacji między Hajdukiem Split a Dinamem Tirana.
Skrót meczu Silkeborg - Jagiellonia:
Skrót meczu Silkeborg - Jagiellonia będzie dostępny tuż po zakończeniu spotkania w tym tekście.
