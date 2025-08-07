Sukces reprezentacji Polski. Najwyższe miejsce w historii rankingu FIFA

Od tego czasu Polki rozegrały pierwsze w historii tej reprezentacji mecze w fazie finałowej mistrzostw Europy. W lipcu w Szwajcarii przegrały w fazie grupowej z Niemkami i Szwedkami i straciły możliwość awansu do ćwierćfinału, ale na zakończenie występów zdołały wygrać z Dunkami.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja w Pucharze Polski! Wieczysta Kraków już za burtą

Na pierwsze miejsce rankingu FIFA po Euro 2025 wróciły srebrne medalistki tego turnieju Hiszpanki. W finale mistrzynie świata przegrały po rzutach karnych z Angielkami, które awansowały na czwartą pozycję. Pomiędzy nimi sklasyfikowane są Amerykanki i Szwedki.

Męska reprezentacja Polski w ostatnim rankingu FIFA (10 lipca) została sklasyfikowana na 37. pozycji.

PAP