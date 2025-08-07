Szeroki skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ 2025. Kto może zagrać w turnieju?
Na oficjalnej stronie turnieju pojawił się szeroki skład reprezentacji Polski siatkarzy na mistrzostwa świata 2025. Jest to lista 25 zawodników, z której selekcjoner Nikola Grbić wybierze czternastkę na czempionat globu. Kto znalazł się w szerokiej kadrze przed MŚ 2025?
Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. Wśród 32 reprezentacji, które wystąpią w turnieju jest również Polska. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, po zwycięstwie w Lidze Narodów, będą jednym z faworytów czempionatu.
Zobacz także: Kiedy jest Memoriał Wagnera 2025? Polscy siatkarze zagrają z wymagającymi rywalami
Kadra, po krótkim odpoczynku, rozpocznie wkrótce zgrupowanie w Zakopanem. Do piętnastu zawodników, którzy wywalczyli złoto VNL, dołączą Bartosz Kurek oraz Norbert Huber. Na stronie FIVB pojawiła się natomiast lista 25 zawodników reprezentacji Polski zgłoszonych do udziału w mistrzostwach świata.
Polacy rywalizację w MŚ 2025 rozpoczną 13 września spotkaniem z Rumunią (13 września). W kolejnych meczach grupy C rywalami naszych siatkarzy będą Katar (15 września) oraz Holandia (17 września).
Szeroki skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ 2025:
[1] Aleksiej Nasewicz – atakujący
[3] Jakub Popiwczak – libero
[4] Marcin Komenda – rozgrywający
[6] Bartosz Kurek – atakujący
[8] Mateusz Czunkiewicz – libero
[9] Wilfredo Leon – przyjmujący
[10] Bartosz Bednorz – przyjmujący
[12] Artur Szalpuk – przyjmujący
[14] Kuba Hawryluk – libero
[15] Jakub Kochanowski – środkowy
[16] Kamil Semeniuk – przyjmujący
[18] Maksymilian Granieczny – libero
[20] Seweryn Lipiński – środkowy
[21] Tomasz Fornal – przyjmujący
[22] Kajetan Kubicki – rozgrywający
[27] Michał Gierżot – przyjmujący
[30] Bartłomiej Bołądź – atakujący
[34] Szymon Jakubiszak – środkowy
[35] Kewin Sasak – atakujący
[44] Łukasz Kozub – rozgrywający
[50] Bartosz Gomułka – atakujący
[72] Mateusz Poręba – środkowy
[73] Jakub Nowak – środkowy
[96] Jan Firlej – rozgrywający
[99] Norbert Huber – środkowy.
Trener: Nikola Grbić.Przejdź na Polsatsport.pl