Szeroki skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ 2025. Kto może zagrać w turnieju?

Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. Wśród 32 reprezentacji, które wystąpią w turnieju jest również Polska. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, po zwycięstwie w Lidze Narodów, będą jednym z faworytów czempionatu.

Zobacz także: Kiedy jest Memoriał Wagnera 2025? Polscy siatkarze zagrają z wymagającymi rywalami

Kadra, po krótkim odpoczynku, rozpocznie wkrótce zgrupowanie w Zakopanem. Do piętnastu zawodników, którzy wywalczyli złoto VNL, dołączą Bartosz Kurek oraz Norbert Huber. Na stronie FIVB pojawiła się natomiast lista 25 zawodników reprezentacji Polski zgłoszonych do udziału w mistrzostwach świata.

Polacy rywalizację w MŚ 2025 rozpoczną 13 września spotkaniem z Rumunią (13 września). W kolejnych meczach grupy C rywalami naszych siatkarzy będą Katar (15 września) oraz Holandia (17 września).

Szeroki skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ 2025:

[1] Aleksiej Nasewicz – atakujący

[3] Jakub Popiwczak – libero

[4] Marcin Komenda – rozgrywający

[6] Bartosz Kurek – atakujący

[8] Mateusz Czunkiewicz – libero

[9] Wilfredo Leon – przyjmujący

[10] Bartosz Bednorz – przyjmujący

[12] Artur Szalpuk – przyjmujący

[14] Kuba Hawryluk – libero

[15] Jakub Kochanowski – środkowy

[16] Kamil Semeniuk – przyjmujący

[18] Maksymilian Granieczny – libero

[20] Seweryn Lipiński – środkowy

[21] Tomasz Fornal – przyjmujący

[22] Kajetan Kubicki – rozgrywający

[27] Michał Gierżot – przyjmujący

[30] Bartłomiej Bołądź – atakujący

[34] Szymon Jakubiszak – środkowy

[35] Kewin Sasak – atakujący

[44] Łukasz Kozub – rozgrywający

[50] Bartosz Gomułka – atakujący

[72] Mateusz Poręba – środkowy

[73] Jakub Nowak – środkowy

[96] Jan Firlej – rozgrywający

[99] Norbert Huber – środkowy.

Trener: Nikola Grbić.