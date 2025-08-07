Szokujące odejście z Barcelony! Jednak zagra w Arabii Saudyjskiej. To się dzieje

Tego chyba nikt się nie spodziewał. Inigo Martinez odchodzi z Barcelony. Doświadczony stoper przenosi się do Arabii Saudyjskiej.

fot. PAP
Robert Lewandowski i Inigo Martinez.

Niespodziewane odejście z Barcelony. Jak się okazało, 34-letni stoper przenosi się do Al Nassr. Hiszpan ma rozwiązać umowę z Dumą Katalonii i związać się kontraktem z ekipą z Arabii Saudyjskiej.

 

Martinez w poprzednim sezonie był podstawowym piłkarzem Barcelony - we wszystkich rozgrywkach zanotował 46 występów. Łącznie w barwach Blaugrany wystąpił 71 razy.

 

 

Lewonożny piłkarz do Barcelony trafił w 2023 roku, kiedy na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do tego klubu z Athletiku Bilbao. 

 

Ma na swoim koncie 21 występów w reprezentacji Hiszpanii.

 

W nowym klubie Martinez spotka się między innymi z Cristiano Ronaldo.

