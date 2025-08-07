Szokujące odejście z Barcelony! Jednak zagra w Arabii Saudyjskiej. To się dzieje

Niespodziewane odejście z Barcelony. Jak się okazało, 34-letni stoper przenosi się do Al Nassr. Hiszpan ma rozwiązać umowę z Dumą Katalonii i związać się kontraktem z ekipą z Arabii Saudyjskiej.

Martinez w poprzednim sezonie był podstawowym piłkarzem Barcelony - we wszystkich rozgrywkach zanotował 46 występów. Łącznie w barwach Blaugrany wystąpił 71 razy.

🚨💣 BREAKING: Al Nassr agree deal to sign Iñigo Martínez, here we go! 🟡🔵



Iñigo will terminate his contract at Barcelona with immediate effect and join Al Nassr as free agent.



Contract until June 2026 plus option for further season until June 2027. pic.twitter.com/uVxHwW7PSV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025

Lewonożny piłkarz do Barcelony trafił w 2023 roku, kiedy na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do tego klubu z Athletiku Bilbao.

Ma na swoim koncie 21 występów w reprezentacji Hiszpanii.

W nowym klubie Martinez spotka się między innymi z Cristiano Ronaldo.

BS, Polsat Sport