The World Games 2025: Klasyfikacja medalowa. Ile medali zdobyli Polacy?

W Chengdu rozpoczęły się 12. The World Games. Ile medali zdobyli Polacy? Sprawdź klasyfikację medalową.

fot. PAP
W Chinach nie brakuje Biało-Czerwonych. 64 polskich sportowców rywalizuje w sportach powietrznych (wyścigi dronów), bilardzie, kajakarstwie, sportach tanecznych, kickboxingu, korfballu, ratownictwie wodnym, muay thai, orientacji sportowej, sportach motorowodnych, trójboju siłowym, wspinacze sportowej, squashu, sportach podwodnych, narciarstwie wodnym i wakeboardzie.

 

W ostatniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.

 

Klasyfikacja medalowa The World Games 2025 dostępna pod TYM LINKIEM.

BS, Polsat Sport
