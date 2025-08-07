The World Games 2025 oficjalnie rozpoczęte

„Piękne wioski sportowe z ciekawą infrastrukturą, klimatyzowanymi pokojami i świetnym jedzeniem” – tak biało-czerwoni przedstawiali swoje pierwsze wrażenia z pobytu w Chinach, cytowani w komunikacie prasowym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Sportowcom nie sprzyja jedynie pogoda, bowiem w Chengdu panuje wysoka temperatura, ponad 30 stopni Celsjusza, oraz dość wysoka wilgotność powietrza, przekraczająca 70 proc.

Imprezę oficjalnie otworzyła w czwartek chińska Radca Stanu, Shen Yiqin. Do sportowców zwróciła się także przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) Kirsty Coventry, która zachęcała ich do pielęgnowania przyjaźni, celebrowania różnorodności i cieszenia się chwilą. Była pływaczka podkreśliła, jak sportowcy ucieleśniają jednoczącą siłę sportu ponad kulturami i granicami.

Podczas ceremonii otwarcia i parady wszystkich reprezentacji chorążymi polskiej ekipy byli rywalizująca w muaythai Martyna Kierczyńska oraz wakeboardzista Patryk Łojek.

Reprezentanci Polski wystartują w 15 sportach i 20 dyscyplinach, m.in. w wyścigach dronów, sportach bilardowych, kajakarstwie, tańcu sportowym, kickboxingu, korfballu, ratownictwie wodnym, muaythai, biegu na orientację, motosurfingu, trójboju siłowym, wspinaczce sportowej, squashu, freedivingu, pływaniu w płetwach i wakeboardzie.

Podczas ostatnich, 11. The World Games 2022 w Birmingham w amerykańskim stanie Alabama, Polacy wywalczyli 15 krążków (3-5-7).

Raz w historii zawodów w 2017 roku ich organizatorem była Polska. W stolicy Dolnego Śląska Wrocławiu gospodarze zdobyli 30 medali (9 złotych, 10 srebrnych i 11 brązowych), a na starcie stanęło ok. 3,5 tys. sportowców ze 112 krajów świata.

Podczas igrzysk zaprezentowanych zostało 31 dyscyplin sportowych, wśród nich cztery wybrane przez Wrocław: futbol amerykański, kick-boxing, wioślarstwo halowe i żużel.

12. Światowe Igrzyska Sportowe The World Games Chengdu 2025 potrwają do 17 sierpnia i sportowcy powalczą o 253 komplety medali.

Od pierwszej edycji imprezy, którą gościła Santa Clara w USA, w 1981 roku, Igrzyska Światowe stały się drugim najważniejszym wydarzeniem multisportowym na świecie. W programie znajdują się sporty i dyscypliny, których brak w rywalizacji o medale igrzysk olimpijskich.

Zawody World Games rozgrywane są w cyklu czteroletnim. Kolejne gościć będzie w 2029 roku niemieckie Karlsruhe.

BS, PAP