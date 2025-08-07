The World Games 2025. Plan transmisji na piątek 8.08. Transmisja TV i stream online
Przed nami trzeci dzień zmagań podczas tegorocznej edycji The World Games. W poniższym tekście znajdziesz telewizyjny plan transmisji na piątek 8 sierpnia, a także odnośniki do darmowych transmisji internetowych.
The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczyna się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.
Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.
W ostatniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.
Plan transmisji The World Games na piątek, 8 sierpnia:
Disc golf - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2:25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Lacrosse - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wushu - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wakesurf - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Łucznictwo - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3:10) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Unihokej - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3:20) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Softball - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3:50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Squash - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Karate - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Hokej na rolkach - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (5:50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Muay Thai - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Squash - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Lacrosse - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Karate - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Korfball halowy - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7:50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Ratownictwo - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Łucznictwo - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wakeboard - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Disc golf - Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Lacrosse - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Gimnastyka - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8:25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Unihokej - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Piłka ręczna plażowa - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9:25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Squash - Polsat Sport 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (9:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Karate - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go (10:25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Muay Thai - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Sporty taneczne - Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (11:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Wushu - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (12:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Unihokej - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (13:30) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Sporty taneczne - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (14:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Studio Show - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (16:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.