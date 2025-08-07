Grand Prix PGE w Ustce: Wyniki meczów

Turniej Grand Prix na stałe wpisał się w kalendarz imprez siatkarskich. Co ciekawe, zawody rozgrywane są wg zasad łączących piłkę plażową i halową. Na piaszczystym boisku (o wymiarach halowych: 18m x 9m) rywalizuje po czterech zawodników z każdej drużyny, a mecze rozgrywane są piłką do "plażówki". Gra toczy się do dwóch wygranych setów. W zespole mogą być tylko dwie zawodniczki z licencjami plażowymi.

W zeszłym roku triumfowały zespoły MOYA Radomka Radom (kobiety) i PGE Projekt Warszawa (mężczyźni).

W tegorocznej edycji panie rywalizować będą w dniach 7 i 8 sierpnia, a panowie - 9 i 10 sierpnia. Nie zabraknie gwiazd, wystąpią m.in. Karol Kłos, Jan Nowakowski, czy Kajetan Kubicki.

Transmisje na sportowych antenach Polsatu

Wyniki spotkań:

Grupa A (kobiety)

MOYA Radomka Radom

Eco Harpoon Los Nowy Dwór Mazowiecki

ITA TOOLS Stal Mielec

Gruba B (kobiety)

#VolleyWrocław

Sokół & Hagric Mogilno

PGE Grot Budowlani Łódź

7 sierpnia:

Moya Radomka Radom - Eco Harpoon Los Nowy Dwór Mazowiecki 2:0 (25:17, 25:14)

#Volleywrocław - Sokół & Hagric Mogilno 1:2 (18:25, 25:22, 12:15)

Eco Harpoon Los Nowy Dwór Mazowiecki - ITA TOOLS Stal Mielec (13:00)

Sokół & Hagric Mogilno - PGE Grot Budowlani Łódź (14:30)

ITA TOOLS Stal Mielec - Moya Radomka Radom (16:00)

PGE Grot Budowlani Łódź - #VolleyWrocław (17:30)

8 sierpnia:

Półfinały (10:00 i 11:30)

Mecz o 3. miejsce (14:30)

Finał (16:00)

Grupa A (mężczyźni)

PGE Projekt Warszawa

CUK Anioły Toruń

Ślepsk Malow Suwałki

Grupa B (mężczyźni)

Trefl Royal Seafood Gdańsk

KPS Siedlce

PGE GiEK SKRA Bełchatów

9 sierpnia:

PGE Projekt Warszawa - CUK Anioły Toruń (10:00)

Trefl Royal Seafood Gdańsk - KPS Siedlce (11:30)

CUK Anioły Toruń - Ślepsk Malow Suwałki (13:00)

KPS Siedlce - PGE GiEK SKRA Bełchatów (14:30)

Ślepsk Malow Suwałki - PGE Projekt Warszawa (16:00)

PGE GiEK SKRA Bełchatów - Trefl Royal Seafood Gdańsk (17:30)

10 sierpnia:

Półfinały (10:00 i 11:30)

Mecz o trzecie miejsce (14:30)

Finał (16:00)

MR, Polsat Sport