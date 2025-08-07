Grand Prix PGE w Ustce: Wyniki meczów
Trwa Grand Prix PGE w Ustce. W turnieju siatkówki plażowej rywalizuje ze sobą sześć drużyn żeńskich i tyle samo męskich. Za nami są już pierwsze mecze. Wyniki spotkań na Polsatsport.pl.
Turniej Grand Prix na stałe wpisał się w kalendarz imprez siatkarskich. Co ciekawe, zawody rozgrywane są wg zasad łączących piłkę plażową i halową. Na piaszczystym boisku (o wymiarach halowych: 18m x 9m) rywalizuje po czterech zawodników z każdej drużyny, a mecze rozgrywane są piłką do "plażówki". Gra toczy się do dwóch wygranych setów. W zespole mogą być tylko dwie zawodniczki z licencjami plażowymi.
ZOBACZ TAKŻE: Polskie siatkarki zaczynają walkę w MŚ do lat 21. Kto zagra w biało-czerwonej drużynie?
W zeszłym roku triumfowały zespoły MOYA Radomka Radom (kobiety) i PGE Projekt Warszawa (mężczyźni).
W tegorocznej edycji panie rywalizować będą w dniach 7 i 8 sierpnia, a panowie - 9 i 10 sierpnia. Nie zabraknie gwiazd, wystąpią m.in. Karol Kłos, Jan Nowakowski, czy Kajetan Kubicki.
Transmisje na sportowych antenach Polsatu
Wyniki spotkań:
Grupa A (kobiety)
MOYA Radomka Radom
Eco Harpoon Los Nowy Dwór Mazowiecki
ITA TOOLS Stal Mielec
Gruba B (kobiety)
#VolleyWrocław
Sokół & Hagric Mogilno
PGE Grot Budowlani Łódź
7 sierpnia:
Moya Radomka Radom - Eco Harpoon Los Nowy Dwór Mazowiecki 2:0 (25:17, 25:14)
#Volleywrocław - Sokół & Hagric Mogilno 1:2 (18:25, 25:22, 12:15)
Eco Harpoon Los Nowy Dwór Mazowiecki - ITA TOOLS Stal Mielec (13:00)
Sokół & Hagric Mogilno - PGE Grot Budowlani Łódź (14:30)
ITA TOOLS Stal Mielec - Moya Radomka Radom (16:00)
PGE Grot Budowlani Łódź - #VolleyWrocław (17:30)
8 sierpnia:
Półfinały (10:00 i 11:30)
Mecz o 3. miejsce (14:30)
Finał (16:00)
Grupa A (mężczyźni)
PGE Projekt Warszawa
CUK Anioły Toruń
Ślepsk Malow Suwałki
Grupa B (mężczyźni)
Trefl Royal Seafood Gdańsk
KPS Siedlce
PGE GiEK SKRA Bełchatów
9 sierpnia:
PGE Projekt Warszawa - CUK Anioły Toruń (10:00)
Trefl Royal Seafood Gdańsk - KPS Siedlce (11:30)
CUK Anioły Toruń - Ślepsk Malow Suwałki (13:00)
KPS Siedlce - PGE GiEK SKRA Bełchatów (14:30)
Ślepsk Malow Suwałki - PGE Projekt Warszawa (16:00)
PGE GiEK SKRA Bełchatów - Trefl Royal Seafood Gdańsk (17:30)
10 sierpnia:
Półfinały (10:00 i 11:30)
Mecz o trzecie miejsce (14:30)
Finał (16:00)Przejdź na Polsatsport.pl