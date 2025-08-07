Wiemy, kto zagra o tytuł w Toronto! Niespodzianki w półfinałach

Julian CieślakTenis

Karen Chaczanow i Ben Shelton zmierzą się o tytuł w turnieju ATP w Toronto. W obu półfinałach doszło do niespodzianek. Występujący pod neutralną flagą Rosjanin wyeliminował Niemca Alexandra Zvereva, natomiast Amerykanin pokonał swojego rodaka Taylora Fritza.

Wiemy, kto zagra o tytuł w Toronto! Niespodzianki w półfinałach
fot. PAP/EPA
Ben Shelton i Karen Chaczanow

Impreza rangi ATP Masters 1000 w Toronto weszła w decydujące fazy. W półfinałach mierzyli się Alexander Zverev z Karenem Chaczanowem oraz Ben Shelton z Taylorem Fritzem.

 

Pierwsze starcie dostarczyło wielu emocji. Zverev odrobił stratę seta, a w trzeciej partii - przy stanie 6:5 i podaniu Chaczanowa - miał piłkę meczową. Rosjanin oddalił jednak zagrożenie i sięgnął po triumf w tie-breaku, meldując się w finale zmagań w Kanadzie.

 

W potyczce Amerykanów również doszło do niespodzianki. Shelton bez większych problemów rozprawił się z Fritzem, triumfując w dwóch setach - 6:4, 6:3.

 

Finał turnieju w Toronto między Chaczanowem a Sheltonem odbędzie się w nocy z czwartku na piątek. Rosjanin ma już na koncie tytuł rangi ATP Masters 1000 (Paryż 2018). Dla Amerykanina byłby to z kolei najcenniejszy skalp w dotychczasowej karierze.

 

Karen Chaczanow - Alexander Zverev 6:3, 4:6, 7:6(4)

Ben Shelton - Taylor Fritz 6:4, 6:3

