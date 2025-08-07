Lider PKO BP Ekstraklasy zatrzymał swoją gwiazdę! Świetne wieści dla zespołu
Jorge Jimenez zdecydował się zostać zawodnikiem Wisły Płock na następne dwa sezony. Zawodnik podpisał nowy kontrakt, ważny do 30 czerwca 2028 roku.
Urodzony w Madrycie 26-letni ofensywny zawodnik, dołączył do „nafciarzy” latem 2023 z UD San Sebastian de los Reyes i w swoim pierwszym sezonie w Płocku wystąpił w 12. spotkaniach, zaliczając trzy asysty.
ZOBACZ TAKŻE: Wielki transfer o krok! Młodzieżowy reprezentant Polski trafi do wielkiego klubu
Jego forma wybuchła w rozgrywkach 2024/2025, kiedy stał się jednym z ważniejszych członków drużyny trenera Mariusza Misiury. Ta ekipa wywalczyła awans do PKO Bank Polski Ekstraklasy.
Jime zagrał w 31. meczach sezonu zasadniczego 1. ligi, w których strzelił 12 bramek i dołożył 3 asysty oraz w jednym meczu Pucharu Polski.
Hiszpański atakujący zaprezentował również dobrą dyspozycję w obu spotkaniach barażowych o awans do Ekstraklasy, a w finale z Miedzią Legnica wywalczył rzut karny i strzelił drugą bramkę, stając się w ten sposób najlepszym strzelcem Wisły w poprzedniej kampanii.
W sezonie 2025/26, Jimenez brał udział we wszystkich trzech meczach PKO Bank Polski Ekstraklasy, a w ostatnim z nich, z Piastem Gliwice, zdobył swoją pierwszą bramkę na najwyższym poziomie rozgrywek.Przejdź na Polsatsport.pl