Lider PKO BP Ekstraklasy zatrzymał swoją gwiazdę! Świetne wieści dla zespołu

Urodzony w Madrycie 26-letni ofensywny zawodnik, dołączył do „nafciarzy” latem 2023 z UD San Sebastian de los Reyes i w swoim pierwszym sezonie w Płocku wystąpił w 12. spotkaniach, zaliczając trzy asysty.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki transfer o krok! Młodzieżowy reprezentant Polski trafi do wielkiego klubu

Jego forma wybuchła w rozgrywkach 2024/2025, kiedy stał się jednym z ważniejszych członków drużyny trenera Mariusza Misiury. Ta ekipa wywalczyła awans do PKO Bank Polski Ekstraklasy.

Jime zagrał w 31. meczach sezonu zasadniczego 1. ligi, w których strzelił 12 bramek i dołożył 3 asysty oraz w jednym meczu Pucharu Polski.

Hiszpański atakujący zaprezentował również dobrą dyspozycję w obu spotkaniach barażowych o awans do Ekstraklasy, a w finale z Miedzią Legnica wywalczył rzut karny i strzelił drugą bramkę, stając się w ten sposób najlepszym strzelcem Wisły w poprzedniej kampanii.

W sezonie 2025/26, Jimenez brał udział we wszystkich trzech meczach PKO Bank Polski Ekstraklasy, a w ostatnim z nich, z Piastem Gliwice, zdobył swoją pierwszą bramkę na najwyższym poziomie rozgrywek.

AK, PAP