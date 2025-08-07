Zagra w Polsce! Niespodziewany transfer doświadczonego napastnika

Urodzony w Bielefield 32-letni piłkarz w latach 2011-19 grał w kilku klubach niemieckiej 2. Bundesligi, m.in w Arminii i 1. FC Kaiserslautern, z którym wywalczył awans na najwyższy poziom rozgrywek. Łącznie na zapleczu niemieckiej Bindesligi rozegrał 114 spotkań, strzelając 20 bramek i notując osiem asyst.

Następnie zdecydował się na karierę za oceanem. W amerykańskiej lidze MLS początkowo grał w Philadelphia Union. W barwach tego klubu rozegrał 96 meczów, zdobywając 40 goli. Z zespołem dotarł do półfinału Ligi Mistrzów CONCACAF i został królem strzelców tych rozgrywek, notując pięć trafień. Swoje ostatnie dwa sezony w Stanach Zjednoczonych spędził w Chicago Fire, gdzie rozegrał łącznie 57 spotkań, zdobył 11 goli oraz trzy asysty na wszystkich frontach.

Po pięciu latach w Ameryce wrócił do Europy, dołączając do FC Lugano w drugiej części sezonu 2023/24. W Szwajcarii wystąpił w 28 meczach, w tym dwukrotnie w Lidze Mistrzów, strzelił pięć bramek.

W kadrach młodzieżowych wystąpił w 33 meczach, zdobywając w nich 14 goli.

Odra Opole w trzech meczach zgromadziła sześć punktów i zajmuje siódme miejsce w tabeli 1. ligi.

