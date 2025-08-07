Kwalifikacje do europejskich pucharów wkraczają w decydującą fazę. Drużyna z Litwy w poprzedniej rundzie wyeliminowała islandzki Valur. W swoim kraju jest liderem A-Lygi - najwyższego poziomu rozgrywkowego naszego północno-wschodniego sąsiada.

Natomiast zespół z Bułgarii awansował do kolejnego etapu europejskich rozgrywek po wygranej w rzutach karnych z fińskim HJK. Po trzech kolejkach zmagań w bułgarskiej Ekstraklasie znajduje się w środku tabeli z dorobkiem czterech punktów.

Wygrany z tej pary będzie mierzył się w kolejnej rundzie ze zwycięzcą starcia: Raków Częstochowa - Macabi Haifa. Pierwszy mecz odbędzie się 21 sierpnia.

Kto będzie potencjalnym rywalem polskiej drużyny w kolejnej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji? O tym przekonamy się w czwartkowy wieczór.

