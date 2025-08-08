14-letni Polak zrobił to! Pierwsze zwycięstwo w gronie zawodowców

Michał Szubarczyk z pierwszym wygranym meczem w gronie zawodowych snookerzystów! W piątek w ramach turnieju Saudi Arabia Masters 14-letni Polak ograł Anglika Ryana Daviesa i wywalczył awans do kolejnej rundy.

Michał Szubarczyk.

W ostatnich miesiącach Szubarczyk podbijał amatorskie i juniorskie areny snookerowe. Dość powiedzieć, że młody Polak sięgnął po końcowe triumfy między innymi w mistrzostwach Europy do lat 16 i 18, a także wygrał mistrzostwa świata do lat 21. Jak się okazało, to nie był koniec sukcesów utalentowanego zawodnika.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ronnie O'Sullivan przeszedł do historii! Wygrał pierwszy turniej w Arabii Saudyjskiej

 

Szubarczyk dotarł do finału "otwartych" mistrzostw Europy. Z racji tego, że jego finałowym rywalem był doświadczony Liam Highfield, który już wcześniej uzyskał prawo do gry w gronie zawodowców, awans do finału zapewnił 14-latkowi z Polski przepustkę do main touru na najbliższe dwa lata.

 

Polak został tym samym najmłodszym zawodowym snookerzystą w historii tej dyscypliny sportu.

 

- Byłem w Turcji i oglądałem mecze. Obserwowałem młodego chłopaka, a potem wróciłem do siebie i powiedziałem wszystkim w moim klubie, że to jest jeden z najlepszych 14-latków, jakich kiedykolwiek widziałem - przyznał później słynny Walijczyk Mark Williams w rozmowie z "Metro", porównując Szubarczyka do legendarnego Anglika Ronniego O'Sullivana i jego wyczynów, gdy ten był nastolatkiem. Dodał też, że rozmawiał o 14-letnim Polaku z innym świetnym snookerzystą, Szkotem Johnem Higginsem.

 

W piątek Polak zanotował pierwsze zwycięstwo w rankingowym turnieju już jako zawodowiec. Ograł Daviesa 4:2 i wywalczył awans do kolejnej rundy. Jego najbliższym rywalem będzie inny utalentowany nastolatek, Węgier Bulcsu Revesz.

 

 

W piątek w Saudi Arabia Masters wystąpił też drugi z polskich zawodowców, Mateusz Baranowski, który przegrał 1:4 z Chińczykiem Lan Yuhao. W sobotę swoje umiejętności zaprezentuje natomiast Antoni Kowalski - jego rywalem będzie Egipcjanin Hesham Shawk.

 

Michał Szubarczyk - Ryan Davies 4:2

