Majchrzak w poprzedniej rundzie turnieju wyeliminował innego polskiego zawodnika Tomka Berkiete. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0 na korzyść bardziej doświadczonego tenisisty.

Kolejny z Polaków Maks Kaśnikowski przegrał, natomiast z Daniilem Glinką wynikiem 2:0. Estończyk zmierzy się z teraz w ćwierćfinale z ostatnim polskim reprezentantem na turnieju Kamilem Majchrzakiem.

Kto zostanie triumfatorem w tym starciu ? Przekonamy się już około godziny 18:00.

KJ, Polsat Sport