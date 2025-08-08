ATP Challengers w Grodzisku Mazowieckim: Kamil Majchrzak - Daniil Glinka. Relacja live i wynik na żywo
Kamil Majchrzak - Daniil Glinka. Polak idzie jak burza przez kolejne rundy ATP Challengers w Grodzicku Mazowieckim. Przyszedł czas na ćwierćfinał turnieju. W nim 29-latek zmierzy się z Daniilem Glinką, tenisistą z 374 miejsca rankingu ATP. Relacja live i wynik na żywo meczu Majchrzak - Gliina na Polsatsport.pl.
Majchrzak w poprzedniej rundzie turnieju wyeliminował innego polskiego zawodnika Tomka Berkiete. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0 na korzyść bardziej doświadczonego tenisisty.
Kolejny z Polaków Maks Kaśnikowski przegrał, natomiast z Daniilem Glinką wynikiem 2:0. Estończyk zmierzy się z teraz w ćwierćfinale z ostatnim polskim reprezentantem na turnieju Kamilem Majchrzakiem.
Kto zostanie triumfatorem w tym starciu ? Przekonamy się już około godziny 18:00.
