Były zawodnik Ligue 1 wzmocni drużynę lidera PKO BP Ekstraklasy

Lecoeuche urodził się w 1994 roku we francuskim Beuvry. Przygodę z seniorskim futbolem rozpoczął w barwach RC Lens, w którym zaliczył dwa występy w Ligue 1. Zdecydowanie więcej, bo 131 meczów (dwa bramki, 10 asyst), rozegrał na drugim poziomie we Francji w barwach FC Lorient, US Orleans, AC Ajaccio, Valenciennes FC i SM Caen.

Po wyjeździe do Hiszpanii w sezonie 2023/24 rozegrał 26 spotkań w drugiej lidze jako zawodnik Realu Saragossa. Poprzednie rozgrywki spędził we Francji, w drugoligowym SM Caen. Od lata pozostawał bez klubu.

Beniaminek z Płocka w trzech kolejkach ekstraklasy wywalczył komplet dziewięciu punktów. W sobotę zagra na wyjeździe z Widzewem Łódź.

AK, PAP