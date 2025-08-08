Co za historia! 18-latka pokonała cztery mistrzynie wielkoszlemowe i sięgnęła po największy tytuł w karierze

Victoria Mboko to jedna z najbardziej utalentowanych tenisistek w kobiecym tourze. Turniej WTA 1000 w Montrealu jest jednak pierwszym na tak wysokim poziomie, gdzie notuje tak znakomite wyniki. Do finału niespełna 19-letnia Kanadyjka dotarła pokonując między innymi trzy mistrzynie wielkoszlemowe: Sofię Kenin, Coco Gauff i Jelenę Rybakinę.

O tytuł Mboko mierzyła się z kolejną zawodniczką, która ma na swoim koncie triumf w imprezie najwyższej rangi - Naomi Osaką. Japonka w Montrealu występuje pod okiem byłego trenera Igi Świątek - Tomasza Wiktorowskiego. Ich współpraca - póki co - ma charakter próbny, lecz gra i rezultaty Osaki mogą napawać optymizmem.

W spotkanie zdecydowanie lepiej weszła właśnie Japonka, która przełamała na 2:0, a chwilę później miała już trzy gemy przewagi. Osaka nie oddała inicjatywy już do końca pierwszej partii. Zyskała jeszcze jednego breaka i zwyciężyła do dwóch, zbliżając się do wiktorii w całej imprezie.

Drugi set był festiwalem przełamań. W pierwszych pięciu gemach wygrywały bowiem returnujące. Impas zakończyła Mboko, która utrzymała własne podanie i odskoczyła tym samym na 4:2. Następnie panie zdobyły jeszcze po breaku, lecz ciągle o jeden z przodu była Kanadyjka, która dowiozła korzystny rezultat i wyrównała stan rywalizacji na 1:1.

Decydująca odsłona zmagań była spektaklem jednej aktorki. Co prawda - na samym starcie obie zawodniczki wzajemnie się przełamały, ale od tamtego momentu wydarzenia na korcie całkowicie zdominowała Mboko. Młodziutka reprezentantka gospodarzy wygrała 6:1, zdobywając tym samym tytuł w "tysięczniku" przed własną publicznością.

Triumf w Montrealu to dla Kanadyjki zdecydowanie największy sukces w jej dotychczasowej, krótkiej karierze. Do tej pory niespełna 19-letnia tenisistka miała w swoim dorobku jedynie zwycięstwa w turniejach rangi ITF.

Victoria Mboko - Naomi Osaka 2:6, 6:4, 6:1