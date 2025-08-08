Emocje w Ustce! Siatkarki beniaminka Tauron Ligi wygrały turniej Grand Prix PGE

Sześć kobiecych drużyn siatkarskich rywalizowało w wyjątkowych letnich rozgrywkach w ramach Grand Prix PGE. Wydarzenie odbywało się na plaży, w jednym z najpopularniejszych polskich kurortów – Ustce. Sponsorem tytularnym rozgrywek jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Triumfowały siatkarki beniaminka TAURON Ligi z Nowego Dworu Mazowieckiego, które wyprzedziły zawodniczki z Wrocławia i Radomia. Meczom z trybun przyglądały się setki gorąco dopingujących kibiców.

Do piątkowych półfinałów awansowały ekipy #VolleyWrocław, MOYA Radomka Radom, Sokół & Hagric Mogilno i ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki. W piątkowych starciach o finał lepsze okazały się siatkarki z Nowego Dworu Mazowieckiego i Wrocławia. Z kolei w walce o brąz górą były siatkarki z Radomia.

– Słabszy mecz dla nas i pewnie też dla drużyny z Mogilna nadszedł dzisiaj, bo przegrałyśmy swoje półfinały. Mecz o trzecie miejsce był bardzo dobrym, zaciętym widowiskiem, myślę, że fajnym dla kibiców. Żadna drużyna nie chciała odpuścić, do ostatniej piłki. Jesteśmy w szoku, że było tak wielu fanów już od godziny dziesiątej rano, gdzie nawet jeszcze pogoda nie za bardzo sprzyjała, bo było pochmurnie. Więc super, że taki turniej przyciąga tylu kibiców, tylu chętnych, którzy po prostu chcą nas wspierać – powiedziała Agnieszka Adamek z Moya Radomki Radom.

Warto podkreślić, że w rywalizacji kobiet pierwszym zwycięskim klubem w Grand Prix PGE w 2020 roku był Pałac Bydgoszcz, a trzy kolejne edycje wygrały zawodniczki #VolleyWrocław, z kolei przed rokiem wrocławianki uległy w finale ekipie z Radomia. Wrocławianki, co może imponować, po raz szósty z rzędu zagrały w wielkim finale Grand Prix PGE! Tym razem musiały jednak uznać wyższość beniaminka TAURON Ligi, który wygrał w dwóch setach.

– Naszym założeniem było dobrze się bawić, wiemy że wiele z nas gra w plażówkę od lat, więc po prostu chciałyśmy pokazać to, co najlepiej potrafimy i trochę tutaj namieszać – powiedziała po wygranej MVP turnieju Barbara Zakościelna, która wkrótce zadebiutuje też w barwach ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki w Tauron Lidze.

– Szczerze to nie ma mniejszego wysiłku niż w klasycznej odmianie plażówki, bo jednak jest dużo więcej długich wymian, trudniej jest się dobić do boiska. Któryś raz biorę udział w takim turnieju i uważam, że to jest super dla dziewczyn, które łączą halę z plażą. Przede wszystkim dużo zrobił doping naszych kibiców, których przyjechała cała masa i cieszy nas to bardzo, bo wiemy, że też w sezonie będziemy miały z ich strony taki doping – dodała.

– Kibice świetnie się bawili, DJ dobrze nakręcał imprezę i my też, grając czy oglądając, po prostu miałyśmy z tego wielki fan. Zawsze nad polskim morzem jest świetnie, a jeszcze mamy medal, więc jest super – przyznała Michalina Tokarska z #VolleyWrocław.

Od soboty na plaży w Ustce rywalizować będą panowie. Dotychczasowe turnieje Grand Prix PGE wygrywały kolejno drużyny: JSW Jastrzębskiego Węgla, Indykpolu AZS Olsztyn, BOGDANKI LUK Lublin, oraz dwie ostatnie edycje PGE Projektu Warszawa. Rozgrywki odbywały się w Gdańsku, Krakowie, Warszawie, a przed rokiem na tej samej plaży w Ustce. Transmisje turnieju Grand Prix PGE 2025 siatkarzy na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Decydujące mecze:

MOYA Radomka Radom – Sokół & Hagric Mogilno 2:1 (24:26, 25:21, 15:10) /mecz o 3. miejsce

#VolleyWrocław – ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki 0:2 (16:25, 28:30) /finał.

Wyniki Grand Prix PGE 2025

RM, Polsat Sport, Polska Liga Siatkówki