Fręch - Cirstea na żywo. Relacja live i wynik online tenis w Cincinnati
Sorana Cirstea będzie pierwszą rywalką Magdaleny Fręch w turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Cincinnati. Rumuńska tenisistka w pierwszej rundzie pokonała Chorwatkę Donnę Vekic 6:1, 4:6, 6:3. Relacja live i wynik na żywo meczu Fręch - Cirstea na Polsatsport.pl.
Fręch jest w Cincinnati rozstawiona z numerem 22. i w pierwszej rundzie miała tzw. wolny los.
ZOBACZ TAKŻE: Ile zarobią gwiazdy tenisa na US Open 2025? Pula nagród wzrośnie
Z Cirsteą, która obecnie jest notowana na 138. miejscu w światowym rankingu, zagra po raz drugi w karierze.
Ich wcześniejszy pojedynek na kortach trawiastych w Birmingham w 2023 roku wygrała Polka, chociaż była wówczas niżej notowana od Rumunki.
Relacja live i wynik na żywo meczu Fręch - Cirstea na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl