Fręch - Cirstea na żywo. Relacja live i wynik online tenis w Cincinnati

Fręch jest w Cincinnati rozstawiona z numerem 22. i w pierwszej rundzie miała tzw. wolny los.

Z Cirsteą, która obecnie jest notowana na 138. miejscu w światowym rankingu, zagra po raz drugi w karierze.

Ich wcześniejszy pojedynek na kortach trawiastych w Birmingham w 2023 roku wygrała Polka, chociaż była wówczas niżej notowana od Rumunki.

Relacja live i wynik na żywo meczu Fręch - Cirstea na Polsatsport.pl.

BS, PAP