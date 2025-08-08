Fręch - Cirstea. Wynik meczu Fręch. Kto wygrał w Cincinnati?
Magdalena Fręch - Sorana Cirstea to spotkanie w ramach turnieju WTA w Cincinnati. Kto wygrał mecz Fręch - Cirstea? Jaki był wynik meczu Fręch -Cirstea?
Czas na kolejny start Fręch. Tym razem czołowa polska tenisistka weźmie udział w prestiżowym turnieju w amerykańskim Cincinnati. Jest to ostatni etap przygotowań do wielkoszlemowego US Open.
Pierwszą rywalką Fręch w Cincinnati będzie Cirstea. Doświadczona Rumunka w meczu pierwszej rundy ograła Chorwatkę Donnę Vekić. Polka w drugiej rundzie zameldowała się bez gry - miała tzw. wolny los.
Do tej pory Fręch i Cirstea zmierzyły się ze sobą raz. Podczas turnieju w Birmingham w 2023 roku Polka ograła Rumunkę w trzech setach. Czy tym razem będziemy świadkami równie wyrównanego meczu?
Fręch - Cirstea. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Fręch - Cirstea poznamy po zakończeniu spotkania w Cincinnati. Gdy tylko mecz się zakończy, poinformujemy o tym, kto wygrał starcie Fręch - Cirstea.Przejdź na Polsatsport.pl