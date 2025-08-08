PKO BP Ekstraklasa: Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza to mecz czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Bruk Bet Termalica Nieciecza na Polsatsport.pl.

Dla Górnika jest to udany początek sezonu. Jak dotąd zabrzanie wygrali dwa spotkania z Lechią Gdańsk i Piastem Gliwice. Przegrali na wyjeździe z Lechem Poznań. Z dorobkiem sześciu punktów zajmują 5. miejsce w tabeli

 

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski i Ewa Pajor w elitarnym gronie! Mają szansę na Złotą Piłkę

 

Termalica to jeden z beniaminków tegorocznej kampanii. W spotkaniu otwierającym sezon popularne "Słonie" rozgromiły Jagiellonię Białystok 4:0. W ostatnim meczu z Pogonią Szczecin zremisowali 1:1. 

 

Ostatni raz obie drużyny w Ekstraklasie spotkały się w 2022 roku, wówczas padł remis 1:1. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Bruk Bet Termalica Nieciecza na Polsatsport.pl.

AK, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BRUK BET TERMALICA NIECZIECZAEKSTRAKLASAEKSTRAKLASA 2025/26GÓRNIK ZABRZEPIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 