PKO BP Ekstraklasa: Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Relacja live i wynik na żywo
Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza to mecz czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Bruk Bet Termalica Nieciecza na Polsatsport.pl.
Dla Górnika jest to udany początek sezonu. Jak dotąd zabrzanie wygrali dwa spotkania z Lechią Gdańsk i Piastem Gliwice. Przegrali na wyjeździe z Lechem Poznań. Z dorobkiem sześciu punktów zajmują 5. miejsce w tabeli
ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski i Ewa Pajor w elitarnym gronie! Mają szansę na Złotą Piłkę
Termalica to jeden z beniaminków tegorocznej kampanii. W spotkaniu otwierającym sezon popularne "Słonie" rozgromiły Jagiellonię Białystok 4:0. W ostatnim meczu z Pogonią Szczecin zremisowali 1:1.
Ostatni raz obie drużyny w Ekstraklasie spotkały się w 2022 roku, wówczas padł remis 1:1.
Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Bruk Bet Termalica Nieciecza na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl