Dla Górnika jest to udany początek sezonu. Jak dotąd zabrzanie wygrali dwa spotkania z Lechią Gdańsk i Piastem Gliwice. Przegrali na wyjeździe z Lechem Poznań. Z dorobkiem sześciu punktów zajmują 5. miejsce w tabeli

Termalica to jeden z beniaminków tegorocznej kampanii. W spotkaniu otwierającym sezon popularne "Słonie" rozgromiły Jagiellonię Białystok 4:0. W ostatnim meczu z Pogonią Szczecin zremisowali 1:1.

Ostatni raz obie drużyny w Ekstraklasie spotkały się w 2022 roku, wówczas padł remis 1:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Bruk Bet Termalica Nieciecza na Polsatsport.pl.

AK, Polsat Sport