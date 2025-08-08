Hit transferowy potwierdzony! Gwiazda światowej siatkówki w nowym klubie Tomasza Fornala

Nimir Abdel-Aziz (rocznik 1992) to jeden z najlepszych atakujących na świecie. Zaczynał karierę jako rozgrywający, w takiej roli występował m.in. w klubach Ziraat Bankasi Ankara (2013–14) i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2014–15). Z PlusLigi trafił do francuskiego Stade Poitevin Poitiers. Tam zmienił pozycję - zaczął grać na ataku. Ta decyzja okazała się zbawienna dla dalszej kariery reprezentanta Holandii.

Kolejne lata spędził w Italii, stając się czołowym atakującym Serie A1. Grał w klubach Powervolley Milano (2017–20), Itas Trentino (2020–21) oraz Modena Volley (2021–22). W 2022 roku trafił do Halkbanku Ankara, gdzie spędził dwa sezony. Z Turcji trafił na rok do japońskiego klubu Wolfdogs Nagoya, ale teraz wraca do Ankary.

Abdel-Aziz nie będzie jedyną gwiazdą światowej siatkówki w Ziraat Bank Ankara. W przyszłym sezonie w tym klubie zagrają również francuski przyjmujący Trevor Clevenot i reprezentant Polski - Tomasz Fornal.