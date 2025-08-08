Jerzy Brzęczek selekcjonerem reprezentacji Polski

Kilka tygodni temu Brzęczek był jednym z kandydatów do powrotu na ławkę trenerską Biało-Czerwonych. 54-latek powróci do reprezentacji w nieco innej roli.

W czwartek selekcjoner przyglądał się spotkaniu Rakowa Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji

Tego lata kadra pod wodzą Adama Majewskiego podczas mistrzostw Europy przegrała z Gruzją, Portugalią i Francją, żegnając się z imprezą już w fazie grupowej. Dla Majewskiego był to koniec pracy z kadrą.

Młodzieżowa drużyna narodowa rozpocznie niedługo walkę o awans do kolejnego czempionatu Starego Kontynentu.

🆕 Jerzy Brzęczek nowym selekcjonerem reprezentacji Polski U-21.



PZPN informuje, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21 został Jerzy Brzęczek, który zastąpił Adama Majewskiego.



– To był dla mnie niezapomniany czas i wielka duma. Praca z kadrą narodową jest… pic.twitter.com/JtmkczZ2Tl — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) August 8, 2025

Jerzy Brzęczek prowadził reprezentację Polski w latach 2018-2021. W swojej karierze pracował z Wisłę Kraków, Wisłę Płock czy GKS Katowice. Pod jego wodzą "Biało-czerwoni" rozegrali 24 spotkania. W trakcie jego kadencji zanotowali 12 zwycięstw, 5 remisów i 7 porażek.

AK, Polsat Sport