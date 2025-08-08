Jerzy Brzęczek selekcjonerem reprezentacji Polski
Jerzy Brzęczek poprowadzi reprezentację Polski U-21. Ostatnim zespołem, w którym pracował nowy selekcjoner była Wisła Kraków blisko trzy lata temu.
Kilka tygodni temu Brzęczek był jednym z kandydatów do powrotu na ławkę trenerską Biało-Czerwonych. 54-latek powróci do reprezentacji w nieco innej roli.
W czwartek selekcjoner przyglądał się spotkaniu Rakowa Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji
ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski i Ewa Pajor w elitarnym gronie! Mają szansę na Złotą Piłkę
Tego lata kadra pod wodzą Adama Majewskiego podczas mistrzostw Europy przegrała z Gruzją, Portugalią i Francją, żegnając się z imprezą już w fazie grupowej. Dla Majewskiego był to koniec pracy z kadrą.
Młodzieżowa drużyna narodowa rozpocznie niedługo walkę o awans do kolejnego czempionatu Starego Kontynentu.
Jerzy Brzęczek prowadził reprezentację Polski w latach 2018-2021. W swojej karierze pracował z Wisłę Kraków, Wisłę Płock czy GKS Katowice. Pod jego wodzą "Biało-czerwoni" rozegrali 24 spotkania. W trakcie jego kadencji zanotowali 12 zwycięstw, 5 remisów i 7 porażek.Przejdź na Polsatsport.pl