Jerzy Brzęczek selekcjonerem reprezentacji Polski

Jerzy Brzęczek poprowadzi reprezentację Polski U-21. Ostatnim zespołem, w którym pracował nowy selekcjoner była Wisła Kraków blisko trzy lata temu.

Kilka tygodni temu Brzęczek był jednym z kandydatów do powrotu na ławkę trenerską Biało-Czerwonych. 54-latek powróci do reprezentacji w nieco innej roli.

 

W czwartek selekcjoner przyglądał się spotkaniu Rakowa Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji 

 

Tego lata kadra pod wodzą Adama Majewskiego podczas mistrzostw Europy przegrała z Gruzją, Portugalią i Francją, żegnając się z imprezą już w fazie grupowej. Dla Majewskiego był to koniec pracy z kadrą.

 

Młodzieżowa drużyna narodowa rozpocznie niedługo walkę o awans do kolejnego czempionatu Starego Kontynentu.

 

Jerzy Brzęczek prowadził reprezentację Polski w latach 2018-2021. W swojej karierze pracował z Wisłę Kraków, Wisłę Płock czy GKS Katowice. Pod jego wodzą "Biało-czerwoni" rozegrali 24 spotkania. W trakcie jego kadencji zanotowali 12 zwycięstw, 5 remisów i 7 porażek.

