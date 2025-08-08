Już tylko 15 siatkarzy w grze o wyjazd na mistrzostwa świata! Obrońcy tytułu odkryli karty

Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. Kilka dni temu selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić ogłosił szeroką kadrę na MŚ 2025.

Tym razem 15-osobowy skład podali Włosi. W kadrze Italii znaleźli się między innymi Alessandro Michieletto czy Kamil Rychlicki. De Giorgi na MŚ będzie mógł natomiast zabrać 14 siatkarzy.

Włosi podczas MŚ 2025 zagrają w grupie F - z Belgią, Algierią i Ukrainą.



Italia broni mistrzowskiego tytułu - w 2022 roku siatkarze z tego kraju ograli w finale Polskę, triumfując w czterech setach. MVP turnieju został Simone Giannelli, który znalazł się w kadrze na Włoch również na najbliższe mecze.

Niedawno Polacy zrewanżowali się Włochom podczas siatkarskiej Ligi Narodów. W finale zawodnicy Grbicia ograli Italię bez straty seta, sięgając po końcowy triumf w tych prestiżowych rozgrywkach.

Rozgrywający: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Środkowi: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti

Przyjmujący: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Luca Porro

Atakujący: Kamil Rychlicki, Yuri Romano

Libero: Fabio Balaso, Domenico Pace

