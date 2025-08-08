Już tylko 15 siatkarzy w grze o wyjazd na mistrzostwa świata! Obrońcy tytułu odkryli karty

Siatkówka

Ferdinando De Giorgi, trener reprezentacji Włoch siatkarzy, ogłosił kadrę na najbliższe zgrupowanie przed zbliżającymi się wielkimi krokami mistrzostwami świata. Kto znalazł się w składzie Włochów?

fot. VNL
Włosi ogłosili kadrę.

Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. Kilka dni temu selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić ogłosił szeroką kadrę na MŚ 2025.

 

Tym razem 15-osobowy skład podali Włosi. W kadrze Italii znaleźli się między innymi Alessandro Michieletto czy Kamil Rychlicki. De Giorgi na MŚ będzie mógł natomiast zabrać 14 siatkarzy.

 

Włosi podczas MŚ 2025 zagrają w grupie F - z Belgią, Algierią i Ukrainą.


Italia broni mistrzowskiego tytułu - w 2022 roku siatkarze z tego kraju ograli w finale Polskę, triumfując w czterech setach. MVP turnieju został Simone Giannelli, który znalazł się w kadrze na Włoch również na najbliższe mecze.

 

Niedawno Polacy zrewanżowali się Włochom podczas siatkarskiej Ligi Narodów. W finale zawodnicy Grbicia ograli Italię bez straty seta, sięgając po końcowy triumf w tych prestiżowych rozgrywkach.

 

Rozgrywający: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli
Środkowi: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti
Przyjmujący: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Luca Porro
Atakujący: Kamil Rychlicki, Yuri Romano
Libero: Fabio Balaso, Domenico Pace

BS, Polsat Sport
