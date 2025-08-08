Koniec po 118 latach. Włoski klub znika z piłkarskiej mapy
Znany klub z Półwyspu Apenińskiego, który występował w piłkarskiej Serie A znika z piłkarskiej mapy świata. Koniec zespołu po 118 latach.
Ostatnie lata dla piłkarskiego SPAL były tragiczne. Klub z Ferrary występował w najwyższej klasie rozgrywkowej jeszcze w 2020 roku. W poprzednim sezonie drużyna ledwo utrzymała się w Serie C. Mimo to, nie zobaczymy ich już na Stadio Paolo Mazza.
Informacje o likwidacji zespołu przekazał sam klub na swojej stronie internetowej:
"Z wielkim żalem właściciele SPAL oficjalnie ogłaszają, że klub nie weźmie udziału w nadchodzącym sezonie Serie C 2025-2026" - przekazano w komunikacie.
Wpływ na tę decyzję miały problemy finansowe klubu. Likwidacja SPAL spowodowana jest długami wynoszącymi 10 milionów euro.
Włoski wymiar sprawiedliwości nakazał likwidację podmiotu. W jej miejsce powstał klub Ars et Lebo. Nie mogą oni używać nazwy i herbu poprzednika. Nowopowstały zespół rozpocznie zmagania w piątej klasie rozgrywkowej.
W szeregach SPAL występowało kilku reprezentantów Polski: Arkadiusz Reca, Thiago Cionek, Bartosz Salomon i Patryk Reda.