Koniec po 118 latach. Włoski klub znika z piłkarskiej mapy

Ostatnie lata dla piłkarskiego SPAL były tragiczne. Klub z Ferrary występował w najwyższej klasie rozgrywkowej jeszcze w 2020 roku. W poprzednim sezonie drużyna ledwo utrzymała się w Serie C. Mimo to, nie zobaczymy ich już na Stadio Paolo Mazza.

Informacje o likwidacji zespołu przekazał sam klub na swojej stronie internetowej:

"Z wielkim żalem właściciele SPAL oficjalnie ogłaszają, że klub nie weźmie udziału w nadchodzącym sezonie Serie C 2025-2026" - przekazano w komunikacie.

Wpływ na tę decyzję miały problemy finansowe klubu. Likwidacja SPAL spowodowana jest długami wynoszącymi 10 milionów euro.

Włoski wymiar sprawiedliwości nakazał likwidację podmiotu. W jej miejsce powstał klub Ars et Lebo. Nie mogą oni używać nazwy i herbu poprzednika. Nowopowstały zespół rozpocznie zmagania w piątej klasie rozgrywkowej.

W szeregach SPAL występowało kilku reprezentantów Polski: Arkadiusz Reca, Thiago Cionek, Bartosz Salomon i Patryk Reda.

AK, Polsat Sport