Czas na kolejne wydanie Magazynu Olimpijskiego. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go i na Polsatsport.pl.

fot. Polsat Sport
Wiodącym tematem kolejnego Magazynu Olimpijskiego będą trwające World Games 2025. Gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej będą komentator ceremonii otwarcia oraz złoty i srebrny medalista olimpijski w skoku wzwyż - Jacek Wszoła oraz komentator pierwszego medalu dla Polski w Chinach - Jakub Bielecki. Połączymy się z jego zdobywcą, czyli Kacprem Majchrzakiem oraz multimedalistą Igrzysk Światowych w ratownictwie - Adamem Dubielem.


Porozmawiamy też z przebywającą w Chengdu rzeczniczką prasową Polskiego Komitetu Olimpijskiego Katarzyną Kochaniak-Roman, która przybliży atmosferę imprezy i opowie o wsparciu PKOI-u dla dyscyplin walczących o dołączenie do programu olimpijskiego. 


Wrócimy też do sukcesów naszej młodzieży na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy w Skopje oraz - w kontekście zbliżających się Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 - do mistrzostw Polski w skokach narciarskich. 


Magazyn Olimpijski w sobotę o 10.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

