Majchrzak z medalem. Pobił rekord świata

Inne

Mamy pierwszy medal dla Polski podczas 12. The World Games w Chengdu. Kacper Majchrzak zdobył złoto w ratownictwie wodnym, pobijając przy tym rekord świata.

Majchrzak z medalem. Pobił rekord świata
Polsat Sport
Kacper Majchrzak

Polak uzyskał czas 57.64. Za nim uplasowali się dwaj Włosi Simone Locchi (58.15) i Francesco Ippolito (58.66).

 

Poprzedni rekord świata należał do wspomnianego Ippolito i wynosił 57.66.

 

Przypomnijmy, w tej konkurencji zawodnicy muszą przepłynąć całą długość basenu, nawrócić, a następnie dopłynąć do manekina leżącego na dnie basenu, wyciągnąć go i odholować do ściany. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Oto skład reprezentacji Polski na The World Games! Oni powalczą o medale

 

To pierwszy medal dla Biało-Czerwonych podczas 12. The World Games. W Chinach zaprezentuje się 64 polskich sportowców w sportach powietrznych (wyścigi dronów), bilardzie, kajakarstwie, sportach tanecznych, kickboxingu, korfballu, ratownictwie wodnym, muay thai, orientacji sportowej, sportach motorowodnych, trójboju siłowym, wspinacze sportowej, squashu, sportach podwodnych, narciarstwie wodnym i wakeboardzie.

 

W ostatniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.

 

Ostatni dzień 12. The World Games zaplanowano na 17 sierpnia.

 

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNERATOWNICTWO WODNETHE WORLD GAMESTHE WORLD GAMES 2025 CHENGDU
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Michał Rynkowski: Dzięki nowemu camperowi, będziemy w stanie efektywniej badać polskich sportowców
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 