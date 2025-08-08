Majchrzak z medalem. Pobił rekord świata

Polak uzyskał czas 57.64. Za nim uplasowali się dwaj Włosi Simone Locchi (58.15) i Francesco Ippolito (58.66).

Poprzedni rekord świata należał do wspomnianego Ippolito i wynosił 57.66.

Przypomnijmy, w tej konkurencji zawodnicy muszą przepłynąć całą długość basenu, nawrócić, a następnie dopłynąć do manekina leżącego na dnie basenu, wyciągnąć go i odholować do ściany.

ZOBACZ TAKŻE: Oto skład reprezentacji Polski na The World Games! Oni powalczą o medale

To pierwszy medal dla Biało-Czerwonych podczas 12. The World Games. W Chinach zaprezentuje się 64 polskich sportowców w sportach powietrznych (wyścigi dronów), bilardzie, kajakarstwie, sportach tanecznych, kickboxingu, korfballu, ratownictwie wodnym, muay thai, orientacji sportowej, sportach motorowodnych, trójboju siłowym, wspinacze sportowej, squashu, sportach podwodnych, narciarstwie wodnym i wakeboardzie.

W ostatniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.

Ostatni dzień 12. The World Games zaplanowano na 17 sierpnia.

MR, Polsat Sport