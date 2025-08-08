Mamy pierwszy medal na World Games 2025! Zobaczcie, jak Polak pobił rekord świata (WIDEO)
W piątek 8 sierpnia polscy kibice mieli powód do ogromnej radości! Biało-Czerwoni zdobyli bowiem pierwszy medal podczas tegorocznej edycji The World Games. Po złoto w ratownictwie wodnym sięgnął Kacper Majchrzak.
Tegoroczna edycja The World Games oficjalnie rozpoczęła się w czwartek 7 sierpnia. Rywalizacja w niektórych dyscyplinach ruszyła jednak w nocy z wtorku na środę. Polacy swój pierwszy medal podczas imprezy w Chengdu zgarnęli w piątek 8 sierpnia i to w nie byle jaki sposób.
Z samego rana ruszyła rywalizacja w ratownictwie wodnym. W tej konkurencji zawodnicy muszą przepłynąć całą długość basenu, nawrócić, a następnie dopłynąć do manekina leżącego na dnie basenu, wyciągnąć go i odholować do brzegu. Już przed startem zmagań mogliśmy mówić o polskiej nadziei medalowej. W rywalizacji brał udział bowiem Kacper Majchrzak.
Nasz reprezentant nie zawiódł, zgarniając złoty "krążek". To nie jedyny sukces, który Majchrzak odniósł w piątkowy poranek. Przy okazji zdobycia złota, poprawił również rekord świata! Zakończył wyścig z czasem 57.64. Za nim uplasowali się dwaj Włosi Simone Locchi (58.15) i Francesco Ippolito (58.66).
Pełną klasyfikację medalową można zobaczyć TUTAJ.
W załączonym materiale wideo prezentujemy cały historyczny wyścig Polaka.
