Michał Szubarczyk - Ryan Davies. Relacja live i wynik na żywo

Bartłomiej SzulgaInne

Michał Szubarczyk - Ryan Davies to spotkanie w ramach snookerowego turnieju Saudi Arabia Masters. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na kolejny mecz najmłodszego zawodowca w historii snookera. Tym razem Szubarczyk wystąpi w turnieju Saudi Arabia Masters. Jego pierwszym rywalem będzie Anglik Ryan Davies.

 

ZOBACZ TAKŻE: Szok w świecie sportu! Gwiazda zawieszona za ustawianie meczów

 

Jak poradzi sobie 15-letni reprezentant Polski?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Michał Szubarczyk - Ryan Davies na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEMICHAŁ SZUBARCZYKPOZOSTAŁESNOOKER

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 