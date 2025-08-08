Michał Szubarczyk - Ryan Davies. Relacja live i wynik na żywo

Czas na kolejny mecz najmłodszego zawodowca w historii snookera. Tym razem Szubarczyk wystąpi w turnieju Saudi Arabia Masters. Jego pierwszym rywalem będzie Anglik Ryan Davies.

Jak poradzi sobie 15-letni reprezentant Polski?

Relacja live i wynik na żywo meczu Michał Szubarczyk - Ryan Davies na Polsatsport.pl.