Michał Szubarczyk - Ryan Davies. Relacja live i wynik na żywo
Michał Szubarczyk - Ryan Davies to spotkanie w ramach snookerowego turnieju Saudi Arabia Masters. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Czas na kolejny mecz najmłodszego zawodowca w historii snookera. Tym razem Szubarczyk wystąpi w turnieju Saudi Arabia Masters. Jego pierwszym rywalem będzie Anglik Ryan Davies.
ZOBACZ TAKŻE: Szok w świecie sportu! Gwiazda zawieszona za ustawianie meczów
Jak poradzi sobie 15-letni reprezentant Polski?
Relacja live i wynik na żywo meczu Michał Szubarczyk - Ryan Davies na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl