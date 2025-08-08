Zmagania o młodzieżowe mistrzostwo świata siatkarek potrwają od 7 do 17 sierpnia. Turniej odbywa się w drugim największym mieście Indonezji - położonej we wschodniej części wyspy Jawa Surabaji.

ZOBACZ TAKŻE: Skra Bełchatów ogłosiła! Rekordzista reprezentacji Polski zagra tam w przyszłym sezonie

Biało-Czerwone rozpoczęły czempionat niemal perfekcyjnie. Gładko pokonały Egipcjanki, rozbijając je 3:0.

Reprezentacja Polski gra w grupie C. Drużyna, którą prowadzi trener Miłosz Majka w kolejnych meczach fazy grupowej rywalami będą: Turcja (8 sierpnia), Włochy (9 sierpnia), Algieria (11 sierpnia) oraz Czechy (12 sierpnia).

Mistrzostwa świata siatkarek: Polska - Turcja. Kto wygrał? Wynik meczu

Mecz Polska - Turcja rozpocznie się w piątek 8 sierpnia o godzinie 9:00.