Mistrzostwa świata siatkarek: Polska - Turcja. Kto wygrał? Wynik meczu

Siatkówka

Polska - Turcja to jedno ze starć w grupie A podczas mistrzostw świata siatkarek U-21. Jaki jest wynik tego spotkania? Kto wygrał mecz Polska Turcja na MŚ? Sprawdź poniżej.

fot. FIVB
Zmagania o młodzieżowe mistrzostwo świata siatkarek potrwają od 7 do 17 sierpnia. Turniej odbywa się w drugim największym mieście Indonezji - położonej we wschodniej części wyspy Jawa Surabaji.

 

Biało-Czerwone rozpoczęły czempionat niemal perfekcyjnie. Gładko pokonały Egipcjanki, rozbijając je 3:0.

 

Reprezentacja Polski gra w grupie C. Drużyna, którą prowadzi trener Miłosz Majka w kolejnych meczach fazy grupowej rywalami będą: Turcja (8 sierpnia), Włochy (9 sierpnia), Algieria (11 sierpnia) oraz Czechy (12 sierpnia).

Mecz Polska - Turcja rozpocznie się w piątek 8 sierpnia o godzinie 9:00. 

