MŚ siatkarek: Polska - Włochy. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

W swym pierwszym spotkaniu mistrzostw świata do lat 21 polskie siatkarki wygrały z Egiptem 3:0. W pierwszych dwóch setach dominowały na parkiecie, w trzecim rywalki zdołały nawiązać walkę, ale Polki były lepsze w końcówce. Kolejnym rywalem była reprezentacja Turcji. To spotkanie było bardziej wyrównane, jeden z setów zwieńczyła gra na przewagi, ale Polska znów wygrała 3:0.

Trzecim rywalem podopiecznych trenera Miłosza Majki będzie reprezentacja Włoch. Siatkarki z Italii w pierwszych spotkaniach turnieju również nie straciły seta - pokonały Czechy oraz Algierię.

W kolejnych spotkaniach grupy C polskie siatkarki zmierzą się z reprezentacjami Algierii (11 sierpnia) oraz Czech (12 sierpnia). Miejsce w czołowej czwórce tabeli pozwoli im awansować do 1/8 finału.

Transmisja meczu Polska – Włochy w sobotę 9 sierpnia o godzinie 4.50 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.