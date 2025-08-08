MŚ siatkarek: Polska - Włochy. Relacja live i wynik na żywo

W trzeciej kolejce gier w grupie C zmierzą się ze sobą dwie niepokonane dotychczas drużyny. Polska i Włochy w dwóch pierwszych meczach turnieju nie straciły nawet seta. Polki pokonały Egipt i Turcję, a siatkarki z Italii wygrały z reprezentacjami Czech oraz Algierii.

Zobacz także: Szeroki skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ 2025. Kto może zagrać w turnieju?

Mistrzostwa świata U21 siatkarek są rozgrywane w Indonezji. Wystartowały w nich 24 reprezentacje. W pierwszej fazie turnieju drużyny podzielono na cztery grupy po sześć zespołów. Zagrają one systemem każdy z każdym, a po cztery czołowe drużyny z każdej z grup wywalczą awans do 1/8 finału.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Polska – Włochy w sobotę 9 sierpnia o godzinie 5.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport