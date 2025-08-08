Nie zagra w US Open! Ciąg dalszy kłopotów gwiazdy

Hiszpańska tenisistka Paula Badosa wycofała się z wielkoszlemowego turnieju US Open, gdyż dochodzi do siebie po kontuzji pleców - ogłosili organizatorzy turnieju. Jej najlepszym wynikiem w tej imprezie był awans do ćwierćfinału w zeszłym roku.

Zajmująca 12. miejsce w światowym rankingu Badosa od pewnego czasu nękana jest serią kontuzji, w tym przewlekłym problemem z dolną częścią pleców. Uraz sprawił, że rozważała nawet zakończenie kariery.

 

W zeszłym miesiącu była druga rakieta świata (2022) ogłosiła, że z powodu kolejnej kontuzji pleców będzie musiała pauzować przez kilka tygodni.

 

27-letnia Badosa ostatnio grała na Wimbledonie, gdzie przegrała w pierwszej rundzie. Następnie ujawniła, że doznała zerwania mięśnia biodrowo-lędźwiowego.

 

W związku z wycofaniem się Badosy, Szwajcarka Jil Teichmann (83. WTA) awansuje do głównego turnieju US Open, którego rozgrywki singlowe rozpoczną się 24 sierpnia.

 

Decyzja Hiszpanki oznacza również, że nie zagra w nowym turnieju par mieszanych. Jej parterem miał być Brytyjczyk Jack Draper.

BS, PAP
