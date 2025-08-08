Niespodzianka w Cincinnati! Dziwne zachowanie gwiazdy tenisa. Takie sceny po meczu (WIDEO)

Tenis

Danielle Collins już odpadła z turnieju WTA w Cincinnati. W piątek Amerykanka musiała uznać wyższość swojej rodaczki Taylor Townsend, przegrywając w dwóch setach. Kibice zwrócili również uwagę na nieco nietypowe zachowanie Collins w trakcie meczu.

fot. AFP/x.com/TennisChannel
Danielle Collins już odpadła z turnieju WTA w Cincinnati.

W meczu dwóch Amerykanek lepsza okazała się Townsend, triumfując w dwóch setach. W pierwszej partii wygrała 6:4, natomiast w drugim secie zwyciężyła po tie-breaku.

 

Kibice zwrócili uwagę na to, że Collins była w trakcie tego spotkania niezwykle nerwowa. Dość powiedzieć, że między innymi po zakończeniu meczu... zostawiła swoją torbę z rakietami na korcie i opuściła arenę, wcześniej wyrzucając rakietę, którą kończyła spotkanie.

 

Townsend, zauważając to, spakowała sprzęt rywalki i przekazała torbę Collins członkom jej sztabu.

 

 

Kolejną rywalką Townsend w Cincinnati będzie Rosjanka Ludmiła Samsonowa.

 

Danielle Collins - Taylor Townsend 4:6, 6:7

BS, Polsat Sport
