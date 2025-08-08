Niespodzianka w Cincinnati! Dziwne zachowanie gwiazdy tenisa. Takie sceny po meczu (WIDEO)
Danielle Collins już odpadła z turnieju WTA w Cincinnati. W piątek Amerykanka musiała uznać wyższość swojej rodaczki Taylor Townsend, przegrywając w dwóch setach. Kibice zwrócili również uwagę na nieco nietypowe zachowanie Collins w trakcie meczu.
W meczu dwóch Amerykanek lepsza okazała się Townsend, triumfując w dwóch setach. W pierwszej partii wygrała 6:4, natomiast w drugim secie zwyciężyła po tie-breaku.
Kibice zwrócili uwagę na to, że Collins była w trakcie tego spotkania niezwykle nerwowa. Dość powiedzieć, że między innymi po zakończeniu meczu... zostawiła swoją torbę z rakietami na korcie i opuściła arenę, wcześniej wyrzucając rakietę, którą kończyła spotkanie.
Townsend, zauważając to, spakowała sprzęt rywalki i przekazała torbę Collins członkom jej sztabu.
Kolejną rywalką Townsend w Cincinnati będzie Rosjanka Ludmiła Samsonowa.
