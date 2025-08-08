Niespodzianka w Cincinnati! Dziwne zachowanie gwiazdy tenisa. Takie sceny po meczu (WIDEO)

W meczu dwóch Amerykanek lepsza okazała się Townsend, triumfując w dwóch setach. W pierwszej partii wygrała 6:4, natomiast w drugim secie zwyciężyła po tie-breaku.

Kibice zwrócili uwagę na to, że Collins była w trakcie tego spotkania niezwykle nerwowa. Dość powiedzieć, że między innymi po zakończeniu meczu... zostawiła swoją torbę z rakietami na korcie i opuściła arenę, wcześniej wyrzucając rakietę, którą kończyła spotkanie.

Townsend, zauważając to, spakowała sprzęt rywalki i przekazała torbę Collins członkom jej sztabu.

Taylor Townsend defeats Danielle Collins to move onto the second round in Cincinnati ⭐



TT brought Collins's bag to her team after she left the court in defeat. #CincyTennis pic.twitter.com/BIKLoC21G2 — Tennis Channel (@TennisChannel) August 8, 2025

Kolejną rywalką Townsend w Cincinnati będzie Rosjanka Ludmiła Samsonowa.

Danielle Collins - Taylor Townsend 4:6, 6:7

BS, Polsat Sport