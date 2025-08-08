Marek Papszun zabrał głos po porażce! Szkoleniowiec nie krył smutku

Była to porażka "Czerwono-Niebieskich" w rozgrywkach europejskich, jaką ponieśli na własnym stadionie w Częstochowie. Wcześniej wygrali po trzy mecze eliminacyjne Ligi Konferencji (2022) i Ligi Mistrzów (2023).

Jak podkreślił ich szkoleniowiec, "ciężko przyjąć każdą porażkę, a szczególnie taką, gdy zrobiło się wszystko, by wygrać mecz". Pocieszał się jednak tym, że to jeszcze nie koniec rywalizacji i będzie rewanż w Debreczynie, a jego zespół zrobi wszystko, by odrobić stratę jednej bramki.

Jego zdaniem mecze wyjazdowe z założenia są trudniejsze, ale akurat Raków dobrze sobie radzi w roli gości, a tym razem dodatkowo nie ma nic do stracenia.

- Mieliśmy sporo sytuacji, ale trzeba strzelać kiedy nadarza się okazja. Boli ta bramka, stracona, kiedy byliśmy w obronie niskiej. Wierzę, że odwrócimy kartę w drugim spotkaniu. Teraz jest mi smutno, ale każdy dzień, aż do czwartku, będzie pracować na naszą korzyść. To będzie niezwykle ważny mecz i musimy się do niego jak najlepiej przygotować – powiedział Papszun, który w piątek obchodzi 51. urodziny.

- Wierzę też, że nasi kibice dotrą do Debreczyna w dużej grupie i będą nas wspierać w walce o awans – zaznaczył.

Trener odniósł się też do absencji najlepszego strzelca zespołu Jonatana Brauta Brunesa (Norweg urodziny miał w... czwartek), ale nie chciał się odnieść do plotek dotyczących ich rzekomego konfliktu.

- Od pewnego czasu pojawiają się różne plotki i nie ma sensu ich komentować. Po prostu zgłosił uraz mięśniowy i już rano było wiadomo, że nie będzie do mojej dyspozycji – zakończył szkoleniowiec wicemistrza Polski.

MR, PAP