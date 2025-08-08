Pierwszy medal Polaków na Mistrzostwach Europy
Reprezentacja Polski zdobyła pierwszy medal na Mistrzostwach Europy do lat 20 w Tampere. Jakub Rodziak zakończył rywalizacje w pchnięciu kulą na trzecim miejscu.
Nastolatek w czasie wielkiego finału ustanowił nowy rekord życiowy, wynoszący 19.37m. Dzięki czemu zajął miejsce na najniższym stopniu podium. Złoty medal zdobył Holender Jarno van Daalen - 21,07, a srebro wywalczył Fin Aatu Kangasniemi - 20,82.
Tegoroczne mistrzostwa odbywają się w Tampere w Finlandii. Trwająca od 7 sierpnia impreza potrwa do 10 sierpnia.
Piątkowa sesja popołudniowa z udziałem wielu reprezentantów Polski rozpocznie się o godzinie 14.50. O medal w dziesięcioboju walczy Hubert Trościanka, który popołudniu wystartuje w rzucie oszczepem i biegu na 1500 m.
