Pierwszy medal Polaków na Mistrzostwach Europy

Nastolatek w czasie wielkiego finału ustanowił nowy rekord życiowy, wynoszący 19.37m. Dzięki czemu zajął miejsce na najniższym stopniu podium. Złoty medal zdobył Holender Jarno van Daalen - 21,07, a srebro wywalczył Fin Aatu Kangasniemi - 20,82.

Tegoroczne mistrzostwa odbywają się w Tampere w Finlandii. Trwająca od 7 sierpnia impreza potrwa do 10 sierpnia.

Piątkowa sesja popołudniowa z udziałem wielu reprezentantów Polski rozpocznie się o godzinie 14.50. O medal w dziesięcioboju walczy Hubert Trościanka, który popołudniu wystartuje w rzucie oszczepem i biegu na 1500 m.

AK, Polsat Sport, PAP