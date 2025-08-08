Piłkarski mistrz Europy skazany! Spędzi w więzieniu ponad dwa lata

Z relacji dziennika "Bild" wynika, że Niemiec masowo się zapożyczał, a potem nie spłacał swoich zadłużeń. 64-latek miał również sprzedawać bilety na piłkarskie Euro, a później nie dostarczać ich kupcom. Nieoficjalnie mówi się, że łączna kwota jego zadłużeń wynosi ok. 30 tysięcy funtów.

W czwartek sąd okręgowy w Marburgu uznał Immela za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów i wymierzył karę dwóch lat i dwóch miesięcy pozbawienia wolności. Łącznie udowodniono mu ponad 100 oszustw.

Immel przez wiele lat był czołowym golkiperem Europy. W Bundeslidze - w barwach Borussii Dortmund i VfB Stuttgart - rozegrał łącznie 534 mecze, co jest 7. najlepszym wynikiem w historii ligi niemieckiej, a ostatnie lata kariery spędził w angielskim Manchesterze City. W piłkarskim CV ma między innymi mistrzostwo (1991/1992) i Superpuchar Niemiec (1992), a także finał Pucharu UEFA w sezonie 1988/1989. Z reprezentacją RFN Immel sięgnął po mistrzostwo Europy i dwa wicemistrzostwa świata, choć we wszystkich trzech turniejach był rezerwowym bramkarzem.

Po zawieszeniu butów na kołku prowadził VfR Heilbronn, a następnie pracował jako trener bramkarzy w Fenerbahce Stambuł, gdy pierwszym szkoleniowcem był tam Christopher Daum, Besiktasie Stambuł i Austrii Wiedeń.