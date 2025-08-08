Polacy powalczą o medale World Games

Nie jest tajemnicą, że World Games to bardzo prestiżowa impreza, która rangą dorównuje igrzyskom olimpijskim, ale odbywa się w dyscyplinach oraz konkurencjach, której na najważniejszych zawodach czterolecia co do zasady nie ma. Nic więc dziwnego, że wielu sportowców buduje formę właśnie pod to wydarzenie i chcą zaprezentować się w niej jak najlepiej.

W Chengdu, gdzie w tym roku odbywają się World Games, nie zabraknie również konkurencji związanych z kajakami. Jeśli chodzi o Polaków, to mamy swojego przedstawiciela w maratonie, a także męską drużynę kayak polo. Biało-czerwoni do Chin polecieli na kilka dni przed startami, by zaadaptować się do warunków panujących w Chengdu, a te nie są łatwe.

– Nastawienie na zawody mamy dobre, Igora dyspozycja cały czas idzie w górę, tylko temperatura jest naprawdę niebezpieczna, bo od rana jest 30 stopni, w południe pięć stopni więcej i praktycznie nie ma wiatru. Jest duszno, gorąco i pogoda może wszystko zweryfikować. Dla nas to duży plus, że mogliśmy przylecieć wcześniej i zaaklimatyzować się zarówno do pogody, jak i strefy czasowej – relacjonuje z Chin Mateusz Rynkiewicz, trener reprezentacji Polski w maratonie kajakowym.

Jeśli chodzi o same warunki organizacyjne, to nasi zawodnicy nie mogą narzekać. Chińczycy dbają o każdy szczegół i starają się sprawić, by naszym zawodnikom niczego nie brakowało. – Zaraz po wyjściu z samolotu zostaliśmy pokierowani do specjalnego lobby, gdzie dostaliśmy jedzenie i zadbano o nas – dodaje Rynkiewicz. – Wszystko jest zorganizowane bardzo dobrze. Z tego co wiem, to znacznie przebija to igrzyska w Pekinie, jest na wyższym poziomie. Wioska to całe osiedle bloków hotelowych dla zawodników, nie możemy też narzekać na transport. Tylko na zawody kajakowe zostało przeznaczonych 400 wolontariuszy.

Jedyny problem, jaki spotkał Wyszkowskiego w Chinach to… połamane wiosło, które zostało uszkodzone w trakcie transportu. – Kajakarzy niestety tutaj jest mało, ale organizujemy drążek lub całe wiosło, choć nie jest łatwo. Na pewno do startu jednak damy radę – mówił kilka dni przed startem zawodnika Rynkiewicz.

Nasza kadra żałuje, że podczas World Games nie rywalizują kanadyjkarze. A warto przypomnieć, że to właśnie w tej kategorii mamy bardzo mocnych zawodników, jak Mateusz Borgieł czy Mateusz Zuchora, czyli multimedaliści mistrzostw świata czy mistrzostw Europy. – Ale w kajakach Igor łapie też coraz więcej doświadczenia, rozwija się i liczymy na jak najlepszy wynik. A jaki? Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć – mówi Rynkiewicz.

Oprócz naszego maratończyka, o jak najlepszy wynik powalczą także nasi zawodnicy grający w kayak polo. W grupie biało-czerwoni zmierzą się z Danią, Hiszpanią i Francją, a jeśli wyjdą z niej, czeka ich faza pucharowa.

Zawody w kayak polo rozpoczną się 13 sierpnia i zakończą trzy dni później. Wyszkowski natomiast wystartuje w sobotę o godz. 3 czasu polskiego (kwalifikacje na krótkim dystansie. Transmisje w Polsacie Sport.

