Polak blisko medalu na The World Games 2025

Podium uzupełnili Włoch Francesco Mariani oraz Kanadyjczyk Vegard Jarvis Westergard.

Wyścigu nie ukończył inny z reprezentantów Polski, Piotr Parfianowicz.

Wśród kobiet najlepsza z Polek była Hanna Sudoł - 13. miejsce, natomiast tuż za nią - na 14. lokacie - zmagania zakończyła Ewa Bernaciak.

Pełną klasyfikację medalową The World Games 2025 można zobaczyć TUTAJ.

BS, Polsat Sport