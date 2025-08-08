Polak blisko medalu na The World Games 2025

Michał Olejnik zajął piąte miejsce w biegu na orientację na średnim dystansie podczas The World Games 2025. Złoty medal zdobył reprezentant Szwajcarii Riccardo Rancan.

Polak blisko medalu na The World Games 2025
fot. AFP
Michał Olejnik

Podium uzupełnili Włoch Francesco Mariani oraz Kanadyjczyk Vegard Jarvis Westergard.

 

Wyścigu nie ukończył inny z reprezentantów Polski, Piotr Parfianowicz.

 

Wśród kobiet najlepsza z Polek była Hanna Sudoł - 13. miejsce, natomiast tuż za nią - na 14. lokacie - zmagania zakończyła Ewa Bernaciak.

 

Pełną klasyfikację medalową The World Games 2025 można zobaczyć TUTAJ.

BS, Polsat Sport
