Tak wygląda złoty medal wywalczony przez Polaka! Niecodzienny "design"

W Chengdu, w prowincji Szyczuan odbywa się 12. edycja The World Games. W gronie zawodników nie brakuje naszych reprezentantów. Kacper Majchrzak stanął w piątek na najwyższym stopniu podium, pobijając przy tym rekord świata. Polak pochwalił się nam, jak wygląda nagroda za tryumf w ratownictwie wodnym.

Krążek oprócz awersu i rewersu, posiada również wnętrze - jest otwieralny. Jak czytamy na oficjalnej strony imprezy, po otwarciu można dostrzec dwustronną przypinkę – na jednej stronie widnieje "Jinzai", złota małpa z zadartym nosem pochodząca z Syczuanu, a na drugiej stronie znajduje się logo The World Games Chengdu 2025 otoczone "Złotym Ptakiem Słońca".

We wnętrzu obecny jest wzór liści hibiskusa, kwiatu miejskiego Chengdu. Kształt krążka przypomina głowę pandy, wraz z charakterystycznymi zaokrąglonymi uszami, oddając w ten sposób hołd najbardziej ukochanemu symbolowi miasta i cennej ikonie Chin.

Na froncie widnieje logo International World Games Association otoczony nazwą wydarzenia w języku chińskim i angielskim, a na odwrocie ukazane są eleganckie motywy bambusa, oddające naturalne piękno i symbolikę Chengdu.

Całość rozmowy z polskim złotym medalistą tegorocznej edycji The World Games zostanie wyemitowana w sobotnim Magazynie Olimpijskim. Transmisja o 10.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

MR, Polsat Sport