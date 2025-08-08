Polka zawieszona za doping! Niedawno osiągnęła życiowy sukces

Robert IwanekInne

Aurela Nerlo, polska kolarka, jeżdżąca w Winspace Orange Seal, została zawieszona za doping! Sportsmence grozi nawet kilkuletnia dyskwalifikacja!

Fot. PAP
Aureli Nerlo grozi nawet czteroletnia dyskwalifikacja

Jak podaje "Przegląd Sportowy Onet", w organizmie 27-latki wykryto ligandrol, środek dopingujący, wspomagający przyrost masy mięśniowej, regenerację i spalanie tkanki tłuszczowej. Za stosowanie tej samej substancji w ostatnich latach zawieszani byli m.in. Kanadyjka Christine de Bruin (brązowa medalistka zimowych igrzysk olimpijskich w monobobach), grecki torowiec Christos Volikakis i Amerykanin Gil Roberts, który z reprezentacją USA wywalczył złoto na igrzyskach w Brazylii w 2016 roku w sztafecie 4x400 metrów.

 

Polska kolarka kilka miesięcy temu osiągnęła największy sukces w karierze, zajmując drugie miejsce w kolarskim wyścigu Omloop Het Nieuwsblad. Naszą sportsmenkę na finiszu wyprzedziła jedynie Belgijka Lotte Claes (Arkea - B&B Hotels). Nerlo była również 5. zawodniczką tegorocznych mistrzostw Polski zarówno w jeździe indywidualnej na czas, jak i w wyścigu ze startu wspólnego.

 

Aurela Nerlo miała także wystartować w tegorocznym Tour de France kobiet, ale tuż przed zawodami została wycofana - oficjalnie po to, by zrobić miejsce koleżance z drużyny, Marie-Morgane Le Deunff. Teraz wiadomo jednak, że ta nagła zamiana spowodowana była podejrzeniami o doping...

 

Kolarce grozi nawet czteroletnia dyskwalifikacja.

