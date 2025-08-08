Polska - Ukraina. Kto wygrał? Wynik meczu siatkarek

Siatkówka

Polska - Ukraina to spotkanie towarzyskie w ramach przygotowań do siatkarskich mistrzostw świata kobiet. Kto wygrał? Jaki był wynik meczu polskich siatkarek? Sprawdź poniżej.

Polska - Ukraina. Kto wygrał? Wynik meczu siatkarek
fot. Cyfrasport

Polki przygotowują się do startujących już 22 sierpnia mistrzostw świata w Tajlandii. Przypomnijmy, że w fazie grupowej Biało-Czerwone zmierzą się z Wietnamkami, Kenijkami oraz Niemkami. Terminarz rozgrywek można znaleźć TUTAJ

 

ZOBACZ TAKŻE: Skra Bełchatów ogłosiła! Rekordzista reprezentacji Polski zagra tam w przyszłym sezonie

 

Siatkarki prowadzone przez Stefano Lavariniego przystąpią do rywalizacji jako brązowe medalistki Ligi Narodów. W walce o trzecie miejsce Polki pokonały Japonki 3:1. Ukrainki w VNL nie startowały. 

Polska - Ukraina. Kto wygrał? Wynik meczu siatkarek

Mecz Polska - Ukraina rozpocznie się w piątek 8 sierpnia o godzinie 18:00.

Przejdź na Polsatsport.pl
REPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Eco Harpoon Los Nowy Dwór Mazowiecki - ITA TOOLS Stal Mielec. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 