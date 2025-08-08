Polki przygotowują się do startujących już 22 sierpnia mistrzostw świata w Tajlandii. Przypomnijmy, że w fazie grupowej Biało-Czerwone zmierzą się z Wietnamkami, Kenijkami oraz Niemkami. Terminarz rozgrywek można znaleźć TUTAJ.

Siatkarki prowadzone przez Stefano Lavariniego przystąpią do rywalizacji jako brązowe medalistki Ligi Narodów. W walce o trzecie miejsce Polki pokonały Japonki 3:1. Ukrainki w VNL nie startowały.

Polska - Ukraina. Kto wygrał? Wynik meczu siatkarek

Mecz Polska - Ukraina rozpocznie się w piątek 8 sierpnia o godzinie 18:00.