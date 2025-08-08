Polska - Włochy. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał na mistrzostwach świata?

Polska - Włochy, czyli czas na hit tegorocznych mistrzostw świata siatkarek do lat 21. Kto wygrał mecz Polska - Włochy? Jaki był wynik meczu polskich siatkarek na MŚ?

Polska - Włochy. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał na mistrzostwach świata?
fot. FIVB
Polska - Włochy. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał na mistrzostwach świata?

Zmagania o młodzieżowe mistrzostwo świata siatkarek trwają od 7 do 17 sierpnia. Turniej odbywa się w drugim największym mieście Indonezji - położonej we wschodniej części wyspy Jawa Surabaji.

 

Za polskimi siatkarkami dwa mecze fazy grupowej - oba wygrane bez straty seta. W pierwszej kolejce Biało-Czerwone ograły rówieśniczki z Egiptu, natomiast w drugiej serii gier Turczynki.

 

Tym samym Polki są liderkami grupy C - wspólnie z Włoszkami, które również triumfowały w obu dotychczasowych meczach bez straty seta.

 

I właśnie z Włochami młode reprezentantki Polski zmierzą się w trzeciej kolejce zmagań w fazie grupowej.

Polska - Włochy. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarek Polska - Włochy poznamy w piątek 9 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Włochy, przekonamy się w godzinach porannych - start meczu o godzinie 05.00 polskiego czasu.

REPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
