Polskie siatkarki wygrały z Turcją na MŚ! Skrót meczu (WIDEO)

Polskie siatkarki dość szybko zdominowały rywalizację . Podopieczne Miłosza Majki grały skutecznie i konsekwentnie. Sprawnie postawiły pierwszy krok ku zwycięstwu.

Nieco więcej problemów miały w kolejnych dwóch setach. Wprawdzie początkowo wyraźnie górowały nad przeciwniczkami, ale w końcówkach ich gra nie wyglądała już najlepiej. W obu przypadkach udało im się jednak przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

W kolejnych spotkaniach grupy C polskie siatkarki zmierzą się z reprezentacjami Włoch (9 sierpnia), Algierii (11 sierpnia) oraz Czech (12 sierpnia). Miejsce w czołowej czwórce tabeli pozwoli im awansować do 1/8 finału.

Polska - Turcja. Skrót meczu siatkarek

KP, Polsat Sport