Polskie siatkarki wygrały z Turcją na MŚ! Skrót meczu (WIDEO)

Siatkówka

Polskie siatkarki wygrały z Turczynkami 3:0 w swoim drugim meczu fazy grupowej mistrzostw świata U-21. Polki miały nieco problemów w końcówkach, ale ostatecznie w każdej partii okazały się lepsze od rywalek. Zobacz skrót meczu Polska - Turcja.

fot. FIVB
Siatkarki reprezentacji Polski U-21

Polskie siatkarki dość szybko zdominowały rywalizację . Podopieczne Miłosza Majki grały skutecznie i konsekwentnie. Sprawnie postawiły pierwszy krok ku zwycięstwu.

 

Nieco więcej problemów miały w kolejnych dwóch setach. Wprawdzie początkowo wyraźnie górowały nad przeciwniczkami, ale w końcówkach ich gra nie wyglądała już najlepiej. W obu przypadkach udało im się jednak przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. 

 

W kolejnych spotkaniach grupy C polskie siatkarki zmierzą się z reprezentacjami Włoch (9 sierpnia), Algierii (11 sierpnia) oraz Czech (12 sierpnia). Miejsce w czołowej czwórce tabeli pozwoli im awansować do 1/8 finału.

Polska - Turcja. Skrót meczu siatkarek

KP, Polsat Sport
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
