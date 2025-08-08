Polskie siatkarki zagrają w USA. Poznaliśmy szczegóły

Magdalena Jurczyk w zakończonym sezonie Tauron Ligi wywalczyła mistrzostwo oraz Puchar Polski. po tym sukcesie rozstała się z Developresem Rzeszów, w którym występowała od 2021 roku.

Już na początku czerwca okazało się, że środkowa reprezentacji Polski będzie występowała w lidze amerykańskiej. Teraz poznaliśmy jej nowy klub - LOVB Austin.

Drugi sezon za Oceanem spędzi Iga Wasilewska. Środkowa przez sześć lat reprezentowała barwy Chemika Police, z którym czterokrotnie wywalczyła mistrzostwo Polski. W 2024 roku przeniosła się do LOVB Atlanta Volleyball. Po roku zmienia klub, ale zostanie w Stanach Zjednoczonych. Będzie reprezentowała barwy LOVB Nebraska.



