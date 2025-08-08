Poważne osłabienie Jagielloni Białystok! To może być problem
W drugim starciu z Silkeborgiem trener żółto-czerwonych - Adrian Siemieniec nie będzie mógł liczyć na kluczowego zawodnika. Na boisku nie pojawi się Afimico Pululu.
Kilka tygodni temu wydawało się, że Angolczyk opuści "Dumę Podlasia". 26-latek wciąż reprezentuje barwy Jagiellonii i zdobywa bramki w ważnych spotkaniach. W poprzednim starciu z Novim Pazar strzelił łącznie trzy gole.
W pierwszym meczu z Silkeborgiem Pululu otrzymał żółtą kartkę. To już trzecie upomnienie zawodnika w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Karą za to jest absencja w nadchodzącym spotkaniu. W tej sytuacji zapewne szkoleniowiec wystawi Dimitrisa Rallisa, który trafił do Białegostoku jeszcze przed startem sezonu.
Przed meczem z duńskim zespołem, Jagiellonia musi spełnić obowiązki ligowe, czyli zagrać w niedzielę z Cracovią.
O awans Jagiellonia powalczy 14 sierpnia. Rewanżowe spotkanie zaplanowano na 20:15.
