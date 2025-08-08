Poważne osłabienie Jagielloni Białystok! To może być problem

Piłka nożna

W drugim starciu z Silkeborgiem trener żółto-czerwonych - Adrian Siemieniec nie będzie mógł liczyć na kluczowego zawodnika. Na boisku nie pojawi się Afimico Pululu.

Poważne osłabienie Jagielloni Białystok! To może być problem
Fot. Cyfrasport
Afimico Pululu nie zagra w najbliższym meczu Jagiellonii Białystok w eliminacjach europejskich pucharów

Kilka tygodni temu wydawało się, że Angolczyk opuści "Dumę Podlasia". 26-latek wciąż reprezentuje barwy Jagiellonii i zdobywa bramki w ważnych spotkaniach. W poprzednim starciu z Novim Pazar strzelił łącznie trzy gole. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Silkeborg IF - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu (WIDEO)

 

W pierwszym meczu z Silkeborgiem Pululu otrzymał żółtą kartkę. To już trzecie upomnienie zawodnika w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Karą za to jest absencja w nadchodzącym spotkaniu. W tej sytuacji zapewne szkoleniowiec wystawi Dimitrisa Rallisa, który trafił do Białegostoku jeszcze przed startem sezonu.

Przed meczem z duńskim zespołem, Jagiellonia musi spełnić obowiązki ligowe, czyli zagrać w niedzielę z Cracovią.

 

O awans Jagiellonia powalczy 14 sierpnia. Rewanżowe spotkanie zaplanowano na 20:15. 

 

Zobacz także

AK, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
AFIMICO PULULUJAGIELLONIA BIALYSTOKLIGA KONFEDERACJI EUROPYLIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Analiza Marka Wasiluka: Mecze Banik - Legia i Novi Pazar - Jagiellonia
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 